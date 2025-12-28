【GU黒スカート】今っぽく穿くには？→ 40・50代が垢抜ける♡「お手本コーデ」

季節に左右されず使えて、きれいめにもカジュアルにも振れる「黒スカート」はワードローブに備えておきたい優秀アイテム。いつも同じコーデ組みになってしまってイマイチ垢抜けない……。そんなミドル世代のために、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる「お手本コーデ」を解説。今回は、ジャケットやブルゾンと合わせた冬ムード満点なスタイリングをピックアップしました。簡単に真似できる着こなしなので、ぜひ挑戦してみて。

チェック柄ブルゾンと合わせてこなれ見え

【GU】「ナローロングスカートZ」\1,290（税込・セール価格）

スラリとしたIラインシルエットで、スタイリッシュなムードを醸す黒のナロースカート。トレンド感のあるチェック柄ブルゾンを羽織れば、こなれた雰囲気の大人カジュアルコーデに。マニッシュなスタンドカラーのブルゾンが、女性らしさの中にもかっこよさを感じさせます。全体が暗いトーンになりすぎないよう、インナーには爽やかなブルーのシャツを合わせてメリハリをつけるのがポイント。

ナロースカートで引き算してメリハリのあるコーデに

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\1,990（税込・セール価格）

こちらはカジュアルなスウェット生地のナロースカート。ボリュームのある中綿入りのブルゾンも、ナロースカートとのスタイリングならすっきりと仕上がります。黒とダークブラウンの落ち着いた配色も、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれそう。

