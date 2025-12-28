駒木根葵汰「正直怖さもあった」初舞台への覚悟語る【モデルプレスカウントダウンマガジン】
【モデルプレス＝2025/12/28】舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」に出演する俳優の駒木根葵汰が、12月24日に発売された雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。初舞台への意気込みや舞台ならではの魅力について語っている。
【写真】駒木根葵汰、“憧れの存在”と初共演
オーディションを経て初舞台となる作品で「僕」役に決まった駒木根。稽古を控えた心境について「まさに未知の世界に飛び込む気持ちです」と語った。「18歳でこの世界に入ってから、たくさんの作品に携わってきた感覚はあるんですけど、もう一歩演技を追求したい想いがどこかにありました」と明かし、「この舞台に出ることが決まってからは、正直怖さもあったんですが、舞台でしか体験できないこともたくさんあるんじゃないかなと感じていて、この作品で自分ができることすべてを表現していきたいと思っています」と意気込んだ。
舞台ならではの魅力については「舞台には、生の素晴らしさがあると思うんです。お客さんの拍手や喝采は、舞台に立った人でなければわからないものと聞いてます」とコメント。「同じ作品でも、日によってお客さんの反応も違ってきたり…その変化に合わせて俳優の対応力が求められる。そんなライブならではの緊張感と魅力が詰まった特別な場所なんじゃないかなと感じています」と期待を寄せた。
舞台は2026年1月10日〜2月1日、東京芸術劇場プレイハウスにて上演予定。駒木根はNHK夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」（2026年1月5日スタート／毎週月〜木曜よる10時45分〜11時）に岩渕光生役で出演するほか、文化放送「レコメン」に月曜レギュラーとして出演中。誌面では、海外公演への意気込みや、今後の展望などについても語っている。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆駒木根葵汰、初舞台への意気込みと舞台の魅力を語る
◆ミセス大森元貴が表紙登場「モデルプレスカウントダウンマガジン」
