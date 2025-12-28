ビジュ大優勝ーーーッッッ！！！【ローソン】クリームたっぷり♡「新作スイーツ」

【ローソン】からクリームを堪能できる「新作スイーツ」が登場！ 生クリーム専門店【Milk（ミルク）】とのコラボ商品です。日頃溜まった疲れや、ストレスを発散したい時におすすめしたいところ。今回はクリームたっぷりの、心躍るようなスイーツをご紹介します。

練乳ミルクホイップを合わせた「ふわもち生シフォンMILK」

公式サイトによると「ふんわり軽くてもちっと食べごたえのあるシフォンケーキに練乳クリームと練乳ソースを絞った」というこちら。練乳のまろやかで濃厚な風味が、疲れも吹き飛ばしてくれそう。苦味のあるコーヒーのお供に選べば、練乳の味わいとバランスよく楽しめるかも。

ふわもち食感にも癒されそう

「ふわもち生シフォンMILK」は、@sujiemonさんによれば「ふんわりもっちり」な生地だっだそうで、食感にも癒されるかも。練乳クリームについても「甘さとコクが美味しい！」と絶賛。フルーツジャムをプラスして、味変を楽しむのも良さそうです。

チーズの酸味も楽しめそうな「白いクリームタルト（チーズクリーム）」

プチご褒美感のある真っ白でコロンとしたフォルムが可愛いタルト。北海道産生クリーム・コンデンスミルク入りのホイップクリーム・マスカルポーネ入りチーズクリームがトッピングされています。チーズの酸味のある味わいが、アクセントとして楽しめそうです。ドームのようにこんもりと盛り付けたクリームたっぷり感が堪能できて、溜まったストレスも発散できるかも。

お腹が満たされそうなタルト生地の分厚さ！

「白いクリームタルト（チーズクリーム）」のタルト部分にも注目！ @sujiemonさんも「分厚いタルト生地が美味しい」とコメントしており、しっかりお腹を満たしたいおやつにうってつけかも。頑張った自分へのご褒美にぜひ選んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

