爪を切られて怒っていた猫の様子を見に来たところ…あまりにもわかりやすい『人間味のある表情』がかわいすぎると話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で16.3万回再生を突破。「 分かりやすくて笑った」「中に誰か入ってます？」「目がwww」「目の動きや表情が人間」などのコメントが寄せられています。

【動画：爪を切られて『怒っていた猫』→様子を確かめに行ったら……】

爪を切られて怒っていた猫さん

TikTokアカウント『まつやん』に投稿されたのは、靴下を履いているような模様がかわいい、黒白ハチワレ猫さんのとあるワンシーン。この日、猫さんは飼い主さんに爪を切られ、かなり怒っていたのだそう。そこで飼い主さんは、怒っていた猫さんの様子を確かめに来たのだとか。

部屋の入り口近く、扉の横にたたずんでいた猫さん。飼い主さんがカメラを向けると、不機嫌そうな耳と半開きの口が見え、まだ完全にはご機嫌が回復していない様子が見受けられたそうです。

人間味溢れる表情

しばらく様子を見ていると、猫さんは飼い主さんの顔をチラ見。さらにカメラを近づけていくと猫さんは「まだ怒ってるんだからね！！」とでも言うように、大きく口を開け、低い声で「ニャー」と一鳴き。

終始、誰が見てもわかるような人間味のある表情で、まだ怒っていることを教えてくれた猫さん。人間味がありすぎて、攻撃までするつもりはないことや、ただそっとしておいてほしいだけであることも伝わってくるようです。

普段はお茶目な猫さん

今回の投稿ではかわいい怒り姿を見せてくれた猫さん。普段は舌をチラリと出しながらまどろんでいたり、ご飯を盗み食いして飼い主さんと目を合わせなかったりと、お茶目な姿も見せてくれるのだそうです。

コメント欄は「中に誰か入ってます？」「目の動きや表情が人間」「ご立腹でいらっしゃる笑」など、人間味のある表情やわかりやすすぎる態度が「かわいい」と、癒された視聴者からのコメントが多く寄せられていました。

TikTokアカウント『まつやん』では、今回登場したハチワレの猫さんと、一緒に暮らしている黒猫さんのかわいい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『まつやん』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。