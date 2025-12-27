株式会社SUBARUは、スバルテクニカインターナショナル株式会社と共同で、2026年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する。

同会場では、レヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとしたSTIパフォーマンスモデルに加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両や、SUPER GT、全日本ラリー参戦車両を展示し、SUBARUが重視するPerformanceシーンを前面に打ち出す構成とする。モータースポーツで培った技術と走る愉しさを体感できるブース展開となっているため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

東京オートサロン2026 出展概要

～Performanceシーンを際立たせる車両を展示～

SUBARUは、同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル株式会社*1と共同で、2026年1月9日～11日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「東京オートサロン 2026」に出展します。

SUBARU/STIブース（イメージ）

SUBARUは、お客様にとって「Different」な存在としてあり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤にしながら、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンを際立たせ、お客様との絆や共感をさらに深めていくことを目指しています。今回の東京オートサロン 2026のSUBARU/STIブースでは、レヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026*2参戦車両や、スーパーGT2026参戦車両などを展示し、SUBARUのPerformanceシーンを際立たせます。

【出展車両一覧】

1 LEVORG STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance 2 WRX S4 STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance 3 IMPREZA ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車 4 スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車 5 SUBARU BRZ GT300 2026 6 SUBARU WRX VBH 全日本ラリー参戦車

■ LEVORG STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance

「レヴォーグ」の「STI Sport EX」グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、フロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調しています。インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECARO®*3フロントシートや、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様としました。また、これらの装備に加え、SUBARU純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着しています。

LEVORG STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance

■ WRX S4 STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance

「WRX S4」の「STI Sport R EX」グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、ヘッドライト、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調しています。インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECARO®フロントシート、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様としました。また、これらの装備に加え、SUBARU純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着しています。

WRX S4 STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance

■ IMPREZA ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車

スポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、とことん使えるユーティリティを備えた「インプレッサ」の「ST-H」グレードに、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。スポーティな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感や、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めました。

IMPREZA ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車

■ スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車

スーパー耐久シリーズ2026に参戦する新たな車両を展示します。

■ SUBARU BRZ GT300 2026

SUPER GT 2026 GT300クラスに参戦する車両を展示します。

■ SUBARU WRX VBH 全日本ラリー参戦車

全日本ラリー選手権2026に参戦する車両を展示します。

【期間中の主なイベント】*4

■ SUBARU Performance Showrun

1月10日、11日にプロドライバーの新井敏弘選手、久保凜太郎選手によるショーランを実施します。2022-2023シーズンの全日本ラリー選手権に参戦していたSUBARU WRX STIが会場を駆け抜け、走る愉しさ・操る愉しさをご来場の皆様にお届けします。

■ NEW SUBARU BRZ GT300 Talk Show

SUBARU/STIのプロドライバーやエンジニアが登壇し、昨シーズンの振り返りや今シーズンへの意気込みについて、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施します。

■ SUBARU/STI Driver’s Talk Show

SUBARU/STIのプロドライバーが登壇し、SUBARUの持つ魅力について、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施します。

*1：スバルテクニカインターナショナル（株）（代表取締役社長：賚 寛海（たもう ひろみ）、東京都三鷹市、略称：STI）

*2：正式名称は、ENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONEです。

*3：RECARO®はRECARO Holding GmbHの登録商標です。

*4：イベント内容は、変更になる場合があります。

東京オートサロン2026特設Webサイトと、SUBARU On-TubeにてSUBARUブースに関する情報を配信します。

＜SUBARUオフィシャルWebサイト 東京オートサロン2026特設Webサイト＞

https://www.subaru.jp/tas/

＜SUBARU On-Tube＞

https://www.youtube.com/user/SUBARUOnTube

リリース提供元：株式会社SUBARU