全国高校サッカー選手権が28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩が幕をあける。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。ラスト第8回はこの大会で注目すべきプロ内定者以外のタレントパート?。

■万代大和（岡山学芸館3年、MF）

キレキレのドリブルで右サイドから突破を仕掛け、精度抜群の左足を駆使してゴールを射抜く。レフティーアタッカーは昨年から容赦ない仕掛けと、切れ味で多くのDFをきりきり舞いにさせてきた。昨年は「プレーに波があった」と自己分析するように、良い時と悪い時の差がはっきりと出た。しかし、今年は精神的に劇的な成長を遂げ、「どの状況でも自分のプレーを出すことに集中できている」と切れ味鋭いドリブル、タメを作るボールキープをどの試合でも見せられるようになった。大学経由でプロも十分ある能力を持っている。

■吉岡大和（岡山学芸館3年、DF）

高い危機察知能力を誇り、スペースを埋める動き、相手のボールを持つテンポを予測したボール奪取力、そして展開力を持ち、インターハイではボランチとして躍動をした。一貫教育を敷く岡山学芸館清秀中学サッカー部の1期生で、岡山学芸館のメソッドの中で成長をしてきた。今はCBとしてその能力を発揮。的確なコーチングと闘争心を駆使して、DFリーダーとして頼もしい存在になっている。

■大森風牙（高川学園3年、FW）

石川県からやってきたストライカーは、スピードとフィジカル、シュートスキルを駆使し、エースとして昨年から主軸を担ってきた。オフ・ザ・ボールの動きの質が高く、ボールを持ったら、すでに突破の体勢に入っている。「突破も出来て、チャンスを作れて、決めることができる選手になりたい」と、高川学園の先輩であり、明治大学から鹿島アントラーズに加入する林晴己を目標にしている。

■松田翔空（高知3年、FW）

1年の時から主軸として活躍をしてきたアタッカーは、166cmと上背はないがポストプレーを得意とする。身体を入れるタイミング、角度が抜群で、ボールと相手の間に壁を作って、ボールを収めてから周りに展開をしたり、ターンで突破を仕掛けたりしていく。一瞬の駆け引きを駆使したラインブレイクは一見の価値あり。

■西田煌（東福岡3年、MF）

昨年度の選手権で9年ぶりのベスト4進出を果たした『赤い彗星』において、5試合すべてに途中出場をしたボランチは、豊富な運動量を駆使したセカンドボールの回収とサイドや縦につけるパスで、チームにリズムを作り出す存在だった。今年は不動のボランチとして君臨するが、怪我もあり不在になることが多かった。それでも彼の攻守をつなぐパイプ役としてのプレーはチームに必要不可欠なもの。2年連続の選手権の舞台で、再び国立の芝を踏むために、万全の準備をしている最中だ。

■石川僚祐（佐賀東3年、FW）

サガン鳥栖U-15唐津時代はCBとしてプレーしていたが、178cmのサイズとアジリティー、駆け引きのうまさを蒲原晶昭監督の目に留まり、高校からFWにコンバート。CB時代に培われたFWとの駆け引きを、ストライカーとして活用し、質の高いオフ・ザ・ボールの動きで相手の守備のエアポケットに入り込んで一気に突破やフィニッシュに持っていく。9番タイプのストライカーとして全国で躍動する可能性は十分にある。

■松野秀亮（大津3年、DF）

186cmのサイズと正確な左足のキックを誇る頭脳明晰なCB。視野が広く、最終ラインの組み立てからも常に一発でのチャンスを狙っている。今年1年間を通じて守備のスキルも増してきた彼は、Jクラブが獲得に動くほどの注目選手だったが、大学進学を選択。学業優秀だけあって、大学4年間でフィジカル、スキル、インテリジェンスを効果的に身につけてプロ入りを目指す。

■吉粼太珠（日章学園2年、MF）

1年生の時から主軸でプレーをし続ける万能型プレーヤー。FW、トップ下、ボランチをハイレベルでこなせる力を持ち、FWではポストプレーと狭いスペースでも足を振り抜けるセンスと、トップ下では足元でボールを収めて、FWの動き出しを間接視野に入れてラストパスを出す。ボランチではボールの中継点としてボールを収めて、展開力を発揮しながら、FWの本能をタイミングよく出してゴール前まで飛び込んでいく。どこに置いても安定したプレーを出せるタレントは、来年はプロの獲得レースが激しくなることが予想される。

■大平陽稀（日章学園2年、FW）

180cmのサイズを生かしたポストプレーと、タイミングの良い抜け出し、シュートのパンチ力を駆使してゴールを量産するFW。同い年の吉粼とは縦関係の2トップを組んだり、インサイドハーフでコンビを組んだり、ボランチとFWとしてコンビを組むこともある。いずれも息のあった連携を見せ、多彩なゴールアプローチを見せる。プリンスリーグ九州1部では高校ナンバーワンストライカーと呼び声の高いFW大石脩斗（鹿児島城西）を抑えて11ゴールで得点王に輝くなど、実力は本物。注目のストライカーだ。

■竹野楓太（神村学園2年、DF）

ベスト8に進出したU-17W杯ではU-17日本代表の右ウィングバックとして不動の存在となり、激しいアップダウン能力と182cmのサイズを生かした空中戦と守備スキル、そして正確な右足のクロスを武器に躍進の立役者の1人となった。チームでは右ウィングバックと右サイドバックでプレー。3バックでも4バックでも対応でき、ハイクオリティーなプレーができる大型サイドアタッカーは、来年は間違いなくJクラブの争奪戦となるだろう。

■佐々木悠太（神村学園3年、MF）

安定した足元の技術、戦況を見る目、そして勝負強さを兼ね揃えたナンバー10。インターハイ準決勝では同点弾と後半アディショナルタイムで劇的な逆転弾を叩き込んだ。この試合、激しい雨が降りしきり、下がスリッピーな状態だったにもかかわらず、正確なボールコントロールを随所で見せて、同点弾は右足ミドル。決勝弾はラストプレーとなった直接FKを正確な右キックで沈めた。選手権でも重要な局面でのゴールに期待したい。（FOOTBALL ZONE編集部）