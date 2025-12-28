全国高校サッカー選手権が28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩が幕をあける。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。第7回はこの大会で注目すべきプロ内定者以外のタレントパート?。

◼︎和食陽向（帝京長岡2年、MF）

2年生ながらエースナンバー14を背負う技巧派アタッカー。1.5列目の位置から相手の間隙を縫って突破を狙うプレーが得意だ。サイドでも中央でもプレスがかかった状態でボールを受けられて、簡単には奪われない。ボールキープからのターン、一瞬の駆け引きからのターン、そしてワンツーなどを受けての前向きのボール保持から、左右両足で鋭いシュートを放つ。特に左足のシュートの威力、質はどれも凄まじく、確実にゴールを射抜く。

◼︎児山雅稀（帝京長岡1年、FW）

1年生ながら技巧派軍団の最前線を張るゴリゴリのストライカー。屈強なフィジカルとスピード、「1つでも前にボールを運びたい」とゴールへの執着心を持って突き進んでいく。「遠慮していたら何も始まらない。チームの仕事をしながらも、ゴールへの貪欲さはどんどん出していきたい」とメンタリティーも抜群。何より1月17日生まれという早生まれなのが魅力で、これからさらに伸びていくポテンシャルを持っている。

◼︎家邉凛太朗（金沢学院大附属3年、FW）

縦や横に幅広く動いて、中央でもサイドでも最前線で起点を作り出すストライカー。ボールをしっかりと収めて、周りをうまく使いながらもターンして縦突破、カットインを駆使してゴールに迫っていく。クロスへの飛び込みの質も高く、多彩なゴールアプローチで選手権予選では4戦連発。準々決勝の金沢戦、準決勝の星稜戦、決勝の鵬学園戦の全てのゴールを叩き込んでいる。

◼︎青木嘉宏（帝京大可児3年、MF）

ゲームメイク、チャンスメイク、ゴールと1人3役をこなすチームの心臓。個人で打開できる力を持ちながらも、周りとのつながりでも要衝として機能する。高卒プロの可能性も十分にあったハイスペックなセカンドアタッカーは、「昨年、2回戦で前橋育英に2-3で負けて悔しい思いをしたので、あの時感じた基準をよりブラッシュアップしてやってきた」と1年間の成長の成果を高校最後の選手権の舞台で見せつける。

◼︎黒沢一斗（帝京大可児3年、MF）

技巧派集団・帝京大可児の中でもそのスキルはずば抜けている。両足のボールタッチで相手の間合いを外して、スペースに運んでいくドリブルはわかっていても止められない。彼の凄さはそのドリブルの先のプレーにある。常に2手、3手先を考えて、ボールを運ぶ目的、パスを出すタイミングを図った状態でボールを受ける。相手の逆を巧みに突くプレーに注目だ。

◼︎岩瀬琢朗（浜松開誠館3年、DF）

CBとしてトータルバランスが整った選手だ。183cmのサイズを持ち、空中戦、対人能力の高さを示す一方で、ビルドアップ面でも確かな足元の技術を駆使して、CBから1枚剥がしてから縦に付けたり、ボランチラインでボールを受けて展開をし、時にはアタッキングエリアに顔を出したりするなど、攻撃センスも発揮する。「あくまで全体のバランスを考えてプレーしています」とエゴを出さずに、攻守両面で貢献できるハイスペックCBだ。

◼︎早苗優介（京都橘3年、DF）

190cmの圧倒的なサイズを持ち、CBとして高い打点のヘッドとカバーリングセンス、キックの質の高さを見せる彼は、春先に大怪我を負い、今年は大きく出遅れてしまった。しかし、身体づくりを徹底したことで、パワーアップして帰ってきた。その結果としてCBとして3バックの中央に君臨するだけではなく、最前線に上がってFWとしてプレーすることも増えた。本来のポジションはボランチと、センターラインならどこでも出来るハイタワーは、選手権でどのポジションで結果を残すのか楽しみな存在である。

◼︎岩瀬颯（興國3年、GK）

185cm、85kgとサイズとフィジカルを持ち、安定したシュートストップと1対1の対応のうまさが光るGK。冷静沈着で守備陣を的確なコーチングで動かしていく力も魅力だ。4学年上の兄は興國から中央大へと進み、GKとして来季から湘南ベルマーレ入りが内定している。もともとGKを始めたのは、兄の見せたビッグセーブに憧れたからだった。同じポジションとなり、ずっと背中を追いかけてきた。「兄から学ぶことは本当に多くて、GKとしてのスキルはもちろん、努力する姿勢を見習っています」と、コツコツと力をつけてきた。兄もたどり着けなかった選手権の舞台で、その成果を存分に発揮する。

◼︎熊野俊典（米子北2年、DF）

1年生の時から守備の要として君臨するCB。フィードセンスに長け、アタッカー陣の素早い動き出しを逃さずに正確なボールを供給する。守備面でもフィジカル面は改善の余地があるが、空間把握能力が高く、空中戦やセカンドボールの予測でマイボールにして、攻撃の起点となるプレーは将来性十分。「もっと力強さと正確性を身につけて、相手の気持ちを折るようなCBになりたい」と、さらなるスケールアップを誓っている。

◼︎石飛五光（米子北3年、MF）

『名は体を表す』。彼の突破はまさに弾丸のようで、石が弾き飛んでくるようにパワフルかつスピーディー。右サイドから爆速で相手DFにチェイシングに行き、守備から攻撃に切り替わると、容赦ないスプリントでDFラインを壊していく。高速カウンターを信条とするチームにおいて彼の突破力はまさに光。試合をひと目見たら明らかにエンジンの質が違うのがわかる高速弾丸アタッカーだ。（FOOTBALL ZONE編集部）