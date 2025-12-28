ILLIT¡¢¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤òÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡¡Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ðÊÑ²½¤â
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡ù¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤òÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â¡ª¿·Á¯¤ÊILLIT
¡¡¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡ù¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ï1»þ´Ö¤ÎÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1ÁÈ¤Ç¤¢¤ëILLIT¡ÊYUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¡Ë¤Ï¡¢Á´À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢É½¾ðÊÑ²½¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤¬»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëILLIT¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆ±¶Ê¤òÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç´°àú¤Ë¾Ã²½¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿GLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤äÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡11·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st Single Album¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ï¡¢¡È¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¡É¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÄ¾´ÑÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇ®¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø»ë¸ú²Ì¤Î¸¶Íý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÎ®¹Ô¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ILLIT¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¡£29Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡Ù¡¢30Æü¤ËTBS¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡¢31Æü¤ËNHK¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç¯Ëö¤òºÌ¤ëÍ½Äê¡£2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¤ÏJapan 2nd Digital Single¡ÖSunday Morning¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
