首都直下地震で“死因の7割弱が火災”の予測…電気火災を防ぐ「感震ブレーカー」が命を救う鍵に。東大教授に聞く対策

南海トラフ地震や首都直下地震など、最大クラスの地震はいつ起きてもおかしくない状況にあるといわれている。万が一に対して、日頃から備えるべきだろう。

地震によって引き起こされる被害はさまざまなものが考えられるが、忘れてはならないのが火災だ。

2024年元日に起きた能登半島地震では、火災によって約240棟が焼損し、東京ドームを上回る4万9000平方メートルが消失した。

また、2025年12月に政府の専門家会議が発表した予測によれば、冬の午後6時、風速8メートルで都心南部直下地震が発生した場合、死者は1万8000人で、このうち火災による死者が1万2000人にのぼるという。

そこで、被害想定の作成にあたった東京大学教授の廣井悠さんに、地震火災に対する備えについて聞いた。重要になるのは、「感震ブレーカー」の導入だという。

地震火災の半分は「電気」が原因？

「地震火災の原因は、季節や時間帯によって変わります。冬場の地震だとストーブなどの火気器具が火元になるケースが多く、夕方は食事の支度をしている家庭が多いため、コンロから出火しやすいといえます」

火を使う場所や器具が要注意といえそうだ。ただし、意外なところにも出火原因はあるという。

「地震火災の原因の半分程度は『電気』といわれています」

電気が原因となる火災もさまざま。地震によってタオルやティッシュなどが散乱し、電気ストーブから引火するケースだけでなく、家具の転倒によってコンセントにつながるケーブルが破断し、そこから出火するケースもあるという。

「火災を広げないためには、火の始末と初期消火が重要になります。しかし、震度6強レベルの地震となると身動きが取れない可能性が高いので、冷静に消火できるかというと、難しい部分もあるでしょう。そのため、自分自身が動かなくてもできる対策を、事前に行っておくことが大切です」

「感震ブレーカー」とは？

電気による火災を防ぐ対策として、廣井さんが教えてくれたのは感震ブレーカー。ブレーカーに設置しておくと、地震を感知した際に自動的にブレーカーを落として電気を止める装置だ。

「かつての電気火災は、電力会社が復旧して再び電気が供給されるようになった際に、破断したケーブルに通電して生じるケースが多くありました。近年は通電による火災は減っていますが、まだ発生はしていますし、地震発生直後の電気火災も少なくありません。そのため、『避難するときにブレーカーを落とせば大丈夫』という認識は改めたほうがいいでしょう」

感震ブレーカーは地震が発生した瞬間に電気を遮断するため、通電による火災を含む電気火災全般のリスクを減らすことができる。

「ブレーカーを落とすという行動だけでも、地震が発生して混乱している中では忘れてしまうことがあるでしょう。災害時のひと手間を減らし、すぐ逃げられるようにするという意味でも、感震ブレーカーは重要だといえます」

感震ブレーカーの種類

感震ブレーカーには、次の3つのタイプがある。

■コンセントに内蔵されたセンサーで揺れを感知する「コンセントタイプ」

■バネや重りで物理的に揺れを感知する「簡易タイプ」

■分電盤に設置する「分電盤タイプ」

なかでも廣井さんのおすすめは「分電盤タイプ」。

「分電盤に設置するタイプが、もっとも性能が高いといわれています。ただ、数万円ほどしますし、電気工事も必要になるので、タイプはご家庭の事情に合わせて選んでください」

感震ブレーカーによって地震火災を防ぐことは、自宅を火災から守るだけでなく、地域を守ることにもつながるという。

「地震火災は、消防士の方々も余震や津波に注意しながらの活動となるため、消火が難しく、周囲に燃え広がりやすいといえます。建物が燃えてしまうと、避難所を頼る人も増えますよね。地震火災を防ぐことで周囲の住宅に迷惑をかけることがなくなり、避難所の負担の軽減にもつながるのです。生命や自宅、地域を守るためにも、個々人が火災対策を意識してほしいと思います」

なお自治体によっては感震ブレーカー取り付けの支援を行っているところもある。

内閣府防災情報サイトでは「都道府県・市区町村における感震ブレーカーの支援制度一覧（令和6年度）」を公開しているので、お住まいの地域の情報を確認してみよう。

「家具転対策」は火災対策になる

地震火災対策として、「感震ブレーカー以外にも意識してほしい部分がある」とのこと。

「地震が起きた際の火の始末は難しいと話しましたが、改めて『地震だ！ 火を消せ！』を思い出し、火気器具を購入する際は倒れたら自動的に停止するような製品を選びましょう」

火災対策においても、家具の転倒防止対策は一定の効果があるそう。

「家具が転倒してケーブルが破断したり、コンロの火がついてしまったりして出火するケースもあります。火災を防ぐためにも、家具を固定しておきましょう」

地震火災リスクのハザードマップ

廣井さんは以前、地震火災リスクのハザードマップを制作し、公開している。

「東日本大震災の火災データをもとに、今後30年の間に1回でも地震火災が発生する確率を算出したものです」

地震発生確率が高く世帯数が多いほど、地震火災のリスクが高くなるため、太平洋側のほうがリスクが高いという結果になっているとのこと。

「東日本大震災の情報に依存したマップなので、『真冬の18時』などの異なる状況で地震が発生した場合は少し違う傾向になるかもしれません。ただ、住宅密集地域でリスクが高くなるという点は変わらないと思われるので、参考程度に見てみてください」

地震によって火災が起こる可能性があることを踏まえ、事前にできる対策を考えることが重要だ。まずは感震ブレーカーの設置から検討してみよう。

廣井悠（ひろい・ゆう）

東京大学先端科学技術研究センター教授。専門は都市防災・都市計画。内閣府「首都直下地震帰宅困難者等対策検討委員会」座長、東京都「今後の帰宅困難者対策に関する検討会議」座長、内閣官房「防災庁設置準備アドバイザー会議」専門委員、内閣府「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」委員、などを歴任。特に大都市の防災対策について、理論・実践ともに積極的に関わる。

取材・文＝有竹亮介