SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢¥Æ¥ó¥È¸ø±é¤¬¡ÖÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡¡±ÇÁü¤Ë»Ä¤·¤¿ÍýÍ³¤â¸ì¤ë
¡¡SUPER EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢¿·½ÉÎÂ»³ÇñÂè79²ó¸ø±é¡ÒÅâ½½Ïº½é´üºîÉÊÏ¢Â³¾å±é¡Ó¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡£º£²Æ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î²Ö±à¿À¼Ò¶Æâ¤ËÆÃÀß¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£¡È¸¸¤Î¥Æ¥ó¥È¸ø±é¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸ø±é¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢20Æü¤è¤ê¡ÖPIA LIVE STREAM¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê2026Ç¯1·î20Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ä°ÂÅÄ¾ÏÂç¼ç±é¥Æ¥ó¥È±é·à¤¬±ÇÁü²½
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¤ÎËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ·Î¸Å¤«¤é¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¡¦Å±µî¡¢¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿45Ê¬Ä¶¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢´Ñ¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¼ÏÂ¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ó¥È¼Çµï¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥ó¥°¥é±é·à¤Îµð¾¢¡¦Åâ½½Ïº¤Î½é´üÂåÉ½ºî¤ò¡¢¿·½ÉÎÂ»³ÇñÂåÉ½¡¦¶â¼éÄÁ¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿ËÜ¸ø±é¡£°ÂÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¶Ë¸Â¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¼¡¤°Âç¤¤Ê´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Åâ½½Ïº¤Îµº¶Ê¤Ç¥Æ¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¡½¡½¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤Ï¶¯¤¤¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿·½É¡¦²Ö±à¿À¼Ò¤Ë¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¡¢Å±µî¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥í¥Þ¥ó¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¤Û¤É¤Î¡¢½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Åâ½½ÏººîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÄáº´½õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢½é¤á¤Æ¡È¥Æ¥ó¥È±é·à¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ú·Ê¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶³¦¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÛÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Çµï¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ð½à¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ¤¤¹¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬Êü¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡¢¤¿¤ÀÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Æ¥ó¥È±é·à¤ÎÀ¨¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ø½¤¤¤Î¤·¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¥ó¥È¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÅâ¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â»É¤µ¤ë¡£½½Âå¤«¤éÏ»½½Âå¤Þ¤Ç¡¢ÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ç¾Å·¤òÂÇ¤¿¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ëµ÷Î¥¤¬¡¢À¸¤Êý¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×
¡¡º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢°ÂÅÄ¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ó¥È±é·à¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶á¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ºÌ£¤ï¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÙ¶»¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´Â¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬Àè¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¶¯¿´Â¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¢£¡È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¾ÈÌÀ¤ä°ÂÁ´¤¬À°¤¨¤é¤ì¤¿·à¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò¼Ô¤È´ÑµÒ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥Æ¥ó¥È±é·à¡£±ÇÁü²½¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Åö½é¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤äÂÎÄ´¡¢ÅÚ¤Ü¤³¤ê¡¢Ãî¤ÎÀ¼¡¢³¹¤Î²»¡½¡½¥Æ¥ó¥È±é·à¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡È¶õµ¤¤´¤È¡É»Ä¤»¤ë¤Î¤¬±ÇÁü¤ÎÎÏ¡£´Ñ¤ëÂ¦¤ÈÎ©¤ÄÂ¦¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ê¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¡¢¡È¸íÆÉ¡É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇÛ¿®ÈÇ¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ó¥È¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¤Ï¡¢¾¦¶È±é·à¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡£¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¤Ï¾å±é»þ´Ö¤âÌó10Ê¬Ã»¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤»¤ê¤ÕÎÌ¤âÂ¿¤¤¡£°ìÅÙ¡¡´Ñ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢Íý²ò¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤é¤ì¤ëÇÛ¿®¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö±é½Ð¤Î¶â¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡Ø¸íÆÉ¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸íÆÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â´Ñ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î´¶À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åâµº¶Ê¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¡×¤À¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤¬¾¡¤ÁÁÈ¤«¡¢Ã¯¤¬Éé¤±ÁÈ¤«¡£Ã¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Ì¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¡¢¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤òÌä¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¥Æ¥ó¥ÈÊ¸²½¤ò¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¡×
¡¡¥Æ¥ó¥È±é·à¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤Ë¤Ï¡ÈÌ´¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î²¼¤Ç¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£º£¤Ï¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã´¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤Ã¤È¡Ø¡©¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉâ¤«¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£¿ÍÀ¸¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¼¡¤ÎÆü¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¿Í¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ä°ÂÅÄ¾ÏÂç¼ç±é¥Æ¥ó¥È±é·à¤¬±ÇÁü²½
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¤ÎËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ·Î¸Å¤«¤é¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¡¦Å±µî¡¢¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿45Ê¬Ä¶¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥ó¥°¥é±é·à¤Îµð¾¢¡¦Åâ½½Ïº¤Î½é´üÂåÉ½ºî¤ò¡¢¿·½ÉÎÂ»³ÇñÂåÉ½¡¦¶â¼éÄÁ¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿ËÜ¸ø±é¡£°ÂÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¶Ë¸Â¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¼¡¤°Âç¤¤Ê´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Åâ½½Ïº¤Îµº¶Ê¤Ç¥Æ¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¡½¡½¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤Ï¶¯¤¤¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿·½É¡¦²Ö±à¿À¼Ò¤Ë¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¡¢Å±µî¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥í¥Þ¥ó¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¤Û¤É¤Î¡¢½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Åâ½½ÏººîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÄáº´½õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢½é¤á¤Æ¡È¥Æ¥ó¥È±é·à¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ú·Ê¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶³¦¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÛÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Çµï¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ð½à¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ¤¤¹¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬Êü¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡¢¤¿¤ÀÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Æ¥ó¥È±é·à¤ÎÀ¨¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ø½¤¤¤Î¤·¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¥ó¥È¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÅâ¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â»É¤µ¤ë¡£½½Âå¤«¤éÏ»½½Âå¤Þ¤Ç¡¢ÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ç¾Å·¤òÂÇ¤¿¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ëµ÷Î¥¤¬¡¢À¸¤Êý¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×
¡¡º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢°ÂÅÄ¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ó¥È±é·à¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶á¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ºÌ£¤ï¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÙ¶»¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´Â¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬Àè¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¶¯¿´Â¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¢£¡È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¾ÈÌÀ¤ä°ÂÁ´¤¬À°¤¨¤é¤ì¤¿·à¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò¼Ô¤È´ÑµÒ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥Æ¥ó¥È±é·à¡£±ÇÁü²½¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Åö½é¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤äÂÎÄ´¡¢ÅÚ¤Ü¤³¤ê¡¢Ãî¤ÎÀ¼¡¢³¹¤Î²»¡½¡½¥Æ¥ó¥È±é·à¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡È¶õµ¤¤´¤È¡É»Ä¤»¤ë¤Î¤¬±ÇÁü¤ÎÎÏ¡£´Ñ¤ëÂ¦¤ÈÎ©¤ÄÂ¦¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ê¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¡¢¡È¸íÆÉ¡É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇÛ¿®ÈÇ¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ó¥È¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¤Ï¡¢¾¦¶È±é·à¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡£¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¤Ï¾å±é»þ´Ö¤âÌó10Ê¬Ã»¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤»¤ê¤ÕÎÌ¤âÂ¿¤¤¡£°ìÅÙ¡¡´Ñ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢Íý²ò¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤é¤ì¤ëÇÛ¿®¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö±é½Ð¤Î¶â¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡Ø¸íÆÉ¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸íÆÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â´Ñ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î´¶À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åâµº¶Ê¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¡×¤À¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤¬¾¡¤ÁÁÈ¤«¡¢Ã¯¤¬Éé¤±ÁÈ¤«¡£Ã¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Ì¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¡¢¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤òÌä¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¥Æ¥ó¥ÈÊ¸²½¤ò¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¡×
¡¡¥Æ¥ó¥È±é·à¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤Ë¤Ï¡ÈÌ´¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î²¼¤Ç¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£º£¤Ï¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã´¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤Ã¤È¡Ø¡©¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉâ¤«¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£¿ÍÀ¸¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¼¡¤ÎÆü¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¿Í¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×