¡Öºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È½÷À¤ËÂç¿Íµ¤¡Ä¡È¿·¿©´¶¡É¤Î¡ÖÆ¦ÉåÌÍ¡×¤È¤Ï¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¡È¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÊ¢»ý¤Á¤â¤¤¤¤¡É¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¦ÉåÌÍ¡×¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æ¦ÉåÀìÌçÅ¹¤Î¡È¿·¿©´¶¡É¥é¡¼¥á¥ó
Æ¦Éå¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤ÎÅ¹¡¢¡ØÆ¦ÉÙ¿©Æ²¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¡Ë¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÆ¦Éå¤ÎÀ½Â¤½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦¿Í¤¬ËèÆüÆ¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¡È¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÆ¦Éå¡É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤¾Æ¤É÷¤Î½Ð½Á¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À°»¿§¤ÎÆ¦Éå¤¬¥É¥«¥ó¤ÈºÜ¤Ã¤¿¡ÖÆ¦Éå¤á¤·¡×¤ä¾®È¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤¿Äê¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¡£
¢§Æ¦Éå¤ÈÌîºÚ¤Ê¤É9¼ïÎà¤Î¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ¦Éå½Á¤äÆ¦Éå¤Î¤Ì¤«ÄÒ¤±¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆ¦Éå¸æÁ·¡×¡Ê1540±ß¡Ë
¢§¡Ö·Ü¤½¤Ü¤í¤ÈÆ¦Éå¤ÎÍÈ¤²½Ð¤·¸æÁ·¡×¡Ê1540±ß¡Ë¤Ê¤É
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡ÖÆ¦ÉåÇòÅòÌÍ¡¦±ö¡×¡Ê1430±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê·ÜÇòÅò¥¹¡¼¥×¤Ë¾¯¤·¤Á¤¸¤ì¤¿¡ÈÆ¦ÉåÌÍ¡É¡£·Ü¤½¤Ü¤í¤È¹ï¤ó¤ÀÀÄ¥Í¥®¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE TIME,マーケティング部　新名真愛部員：
¡Ö°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤À¤±¤É¡¢¿©´¶¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤¹¤¹¤Ã¤¿»þ¤ÏÌÍ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³ú¤à¤ÈÌÍ¤ÎÌ©ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡È³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡É¡×
ÄãÅü¼Á¡¦¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ç¡ÈËþÊ¢´¶UP¡É
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆ¦ÉåÌÍ¡É¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤ÇÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÚÆ¦Éå´³å¯¡Ê¤È¤¦¤Õ¤«¤ó¤¹¡Ë¡Û¡£Æ¦Éå¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¿åÊ¬¤òÈ´¤´¥Áç¤µ¤»¤¿ÌÍ¤Ç¤¹¡£
管理栄養士・豆腐マイスター 平坂亜由美さん：
¡Öº£ÏÃÂê¤Î¡ÈÆ¦Éå´³¡É¤Ï¤¹¤´¤¯³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯³ú¤à¤³¤È¤Ç¡ÈËþÂ´¶¡É¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Æ¦Éå¤Î¿åÊ¬¤ò¤®¤å¡¼¤Ã¤ÈÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦ÄãÅü¼Á¡É¡×
¥Ñ¥¹¥¿¤äÃæ²ÚÌÍ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡ÈÅü¼Á¤Ï30Ê¬¤Î1°Ê²¼¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡ã100g¤¢¤¿¤ê¤ÎÅü¼Á¡ä
¢§Æ¦Éå´³å¯¢Í1.8g¢§¥Ñ¥¹¥¿¡Ê´¥ÌÍ¡Ë¢Í66.9g¢§Ãæ²ÚÌÍ¡Ê´¥ÌÍ¡Ë¢Í65g
¢¨¡ØÍ¥¿©¡Ù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦Éå´³å¯¤ÈÈæ³Ó
¢¨Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½(È¬Äû)ÁýÊä2023Ç¯¡×¤è¤ê»»½Ð
¡Ö¡Èºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¡ÈÊ¢»ý¤Á¤â¤¤¤¤¡É¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
½÷À¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Áý¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡×
Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ø»°ÊõÄâ Åìµþ¥é¥Ü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ¦Éå´³å¯¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÌôÁ· ËãíåÅò¡×¡Ê1480±ß¡Ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨2026Ç¯1·îËö¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¤¤Î¤³¤äÆÚÆù¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¶ñºà¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢ÌÍ¤Ï¡ÖÆ¦Éå´³å¯¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¡×¡Ö¼«²ÈÀ½Ãæ²ÚÌÍ¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
新名部員：
¡ÖÌôÁ·¤Î¹á¤ê¤Èáã¤ì¤ë¿É¤µ¤¬¸ú¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤¬Æ¦ÉåÌÍ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×
½÷ÀµÒ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦ÉåÌÍ¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¡Ö¥µ¥é¥À´¶³Ð¡×
¥«¥¹¥¿¥à¥Ì¡¼¥É¥ë¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÅ¹¡ØCITY SHOP¡¡½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥ÈÅ¹¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤Ç¤âÆ¦ÉåÌÍ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æù¤äµûÎÁÍý¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ç¥ê¡×¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¤Î¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ç¥ê¡×¤ÎÂ¾¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Æ¡¢5¼ïÎà¤¢¤ëÌÍ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ¦ÉåÌÍ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¿·Ì¾Éô°÷¤Ï¡¢Æ¦ÉåÌÍ¤Ë¥½¥¤¥ß¡¼¥ÈÃ´¡¹(¼ÇËã¤¿゙¤ì¡ß»ÍÀî²Ö»³Ü¥¥ª¥¤¥ë)¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö3¥Ç¥ê¥×¥ì¡¼¥È¡×¤òÃíÊ¸¡£¥µ¥¤¥É2ÉÊ¡Ü¥á¥¤¥ó¡Ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°2ÉÊ¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Ç2145±ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨ÌÍ¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡Ë
新名部員：
¡Ö¥½¥¤¥ß¡¼¥ÈÃ³¡¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÆ¦¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤ËÃ³¡¹¤Î¥Ô¥ê¿É¤µ¤¬¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ëºá°´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÆ¦ÉåÌÍ
¡ØÉÙß·¾¦Å¹¡¡¼«Í³¤¬µÖÅ¹¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎäÅà¤ÎÆ¦Éå´³å¯¡£
²òÅà¤·¤Æ5Ê¬è§¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤äÃæ²ÚÌÍ¡¢¤¦¤É¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌÍÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ¦ÉåÀé¿©Æ² ¥Þ¥µ¥é¥«¥ì¡¼¡×¡Ê598±ß¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÊ¿ÂÇ¤Á¤ÎÆ¦ÉåÌÍ¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤Çºî¤ì¤ë¡ÖÆ¦ÉåÀé¿©Æ²¡¡¥¨¥Ó¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¡×¡Ê1180±ß¡Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Èµû²ð¤Î¥¨¥¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¡£Æ¦ÉåÌÍ¤Ë¥¨¥¥¹¤ä»Ý¤ß¤¬À÷¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿·Ì¾Éô°÷¤âÂçËþÂ¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ø¥í¡¼¥½¥ó¡Ù¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤¦¤Õ¤½¤¦¤á¤óÉ÷¡¡ÌÍ¤Ä¤æÉÕ¤¡×¡Ê227±ß¢¨²Æì¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ØµªÊ¸¡Ù¤«¤é¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÀ¤á¤Î ¤È¤¦¤Õ¤½¤¦¤á¤óÉ÷¡×¡ÊÌÍ¤Ä¤æÉÕ¡¦249±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Æ¦ÉåÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ØÁêÌÏ²°¿©ÎÁ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤âÆ¦Æý¤Ç¤Ç¤¤¿¡ÈÆ¦Éå¤Å¤¯¤·¡É¤Î¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤È¤ì¤ë ¤È¤¦¤Õ¤Ë¤å¤¦¤á¤ó ·Ü±ö¡×¡Ê235±ß¡Ë
新名部員：
¡ÖÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢Á´Á³ºá°´¶¤¬¤Ê¤¤¡×
ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Æ¦ÉåÌÍ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
