「退職金惜しさ」に転職を見送るのはもったいない！“20年後のお金”は未知数だからこそ認識しておきたいリアルな数字

若いときの転職ではあまり気にならない「退職金」。しかし40代になってくると、定年もちらつきはじめ退職金が惜しくなってしまい、キャリアチェンジしにくくなる。



こうした思考について、SNSで「転職とキャリア」をテーマに発信する安斎響市さんは、「退職金という幻のために、あと20年働くのか？」と投げかける。



著書『40代からの転職と副業』（育鵬社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

定年まで何が起きるかわからない

転職を検討する際、「今まで積み立ててきた退職金が満額出なくなるのは嫌だから」と考える人もいます。

そして、その思考は、45歳、50歳、55歳と定年に近づけば近づくほど強まっていきます。「退職金の惜しさ」も年齢と共にさらに高まっていくのです。

40代の今が、あなたにとっては今後の人生の中で「一番若いとき」です。現時点で「退職金」や「年齢」を理由に転職を見送ってしまうと、40代後半や50代になるとますます転職のチャンスはつかみづらくなってしまいます。

しかし、その状態で、もし会社が倒産したら……？

大規模なリストラを断行する運びになったとしたら……？

所属する職場で何があったとしても、もう、会社にしがみつくしかありません。地方の子会社に出向しろと言われたら、黙って従うしかありません。業績が悪いから給料を大幅に減らすと言われても、何一つ逆らうことはできません。

定年までいることは現実的な生き方？

そういう弱い立場で、会社に「生殺与奪の権」を与えたまま、定年退職までの残りの十数年〜下手したら20年ほどの期間を過ごすのでしょうか？

それが本当に、転職よりも現実的な生き方だと言えるのか、もう一度よく考えてみましょう。

そもそも、退職金は、本当にもらえるのでしょうか？

厚生労働省が約5年に一度発行している就労条件総合調査の「退職給付（一時金・年金）の支給実態」によれば、退職金の平均支給額は、過去20年の間に600万円以上も減少しています。

「大卒以上の管理・事務・技術職」かつ「定年退職」前提での退職金の平均支給額は、2003年調査時点での約2499万円から、2023年の調査では1896万円（差し引きで603万円の減少）となったことが報告されているのです。このペースで減り続ければ、さらに20年後にはもっと大幅に減額されていることでしょう。

また、退職金の支給はあくまで「現金」なので、日本円の為替レートが悪化し続けた場合、退職金の換算価値も目減りしていきます。

周知の通り、日本政府は現在、「退職金に対する課税制度の見直し」も継続して検討している状況です。これまで長い間メスが入れられなかった「聖域」たる退職金にも、増税の手が伸びようとしています。

これらの状況を総合的に考えると、退職金が果たして、私たちが定年退職する頃にどの程度の手元資金として残るのか、大部分が未知数だと言えます。

「退職金が満額出なくなるのが心配だから転職しない」と言うとき、ほとんどの人は、その「退職金の中身」にまで深く考えを巡らせていません。

20年後のお金を守っても…

さも大事そうに「退職金」について語るとき、その中身が年々どんどん薄くなっていることを正しく認識できていないのです。

時間が経つと共に大幅に減り続け、今後は増税の対象になるかもしれない「20年後の退職金」を守ろうとして会社に残った結果、50歳でリストラされて仕事を失ってしまったら、もはや元も子もありません。

前述の厚生労働省調査によれば、早期退職プログラムなど「早期優遇」扱いの退職金において割り増しされる金額は、たったの月収3.9カ月分です（大卒以上の管理・事務・技術職の場合）。

割り増し分を含めた「退職金総額」でも40カ月分程度なので、いわば3年ちょっとくらいの給料と同等の金額に過ぎません。

本来、65歳の定年まで毎月もらえるはずだと思っていた15年分の給料の代わりに、3年4ヵ月分の給料に相当する「退職金」をもらって会社を追い出されたとき、あなたは、50歳です。

そのとき、あなたは再就職できるのでしょうか？もし今後、会社の経営や業界の将来性、自分自身の雇用状況などに懸念があるのであれば、できるだけ早く動かないと一生後悔する結果になりかねません。

「年齢的に転職できるかどうか不安」だからこそ、手遅れになる前に、一刻も早く手を打っておかないといけないのです。

「退職金が満額出ないのは嫌だ」ではなく、「退職金が果たしてどの程度もらえるかは未知数なのだから、それをキャリア選択の決定打にしてはいけない」という意識をしっかり持った方が良いです。

もちろん、「退職金はどうせもらえない」「ないものだと思え」とは言いません。ただし、「当然たくさんもらえるものだ」と思っていると、年齢を重ねたときに痛い目に遭うかもしれないということです。

安斎響市

日系大手メーカー海外営業部、外資系大手IT企業の事業企画部長などを経て、2023年に独立。「転職とキャリア」をテーマに、書籍、note、Ｘなどで発信している