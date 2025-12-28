¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹ðÇò¡Ö»ä¤â¼ç¿Í¤â¶å½£¤ÎÂçÊ¬½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤½¤¦¡ª±ÒÆ£ÈþºÌ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µÁÊì¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÉ×¤ÎÌ£Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈµÁÊì¶¦ÈÈ·¿¥â¥éÉ×¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¡¢Â©»Ò¤ÎÌ£Êý¤ò¤¹¤ë¡ÈµÁÊì¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸À¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±ÒÆ£¤Ï¡Ö»ä¤â¼ç¿Í¤â¶å½£¤ÎÂçÊ¬½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¤ÎÊì¤¬´°àú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¤½¤ì¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¾¡¼ê¤Ë»ä¤¬Èæ¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬¡Ö¤ªÀµ·îµ¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£±ÒÆ£¤Ï¡Ö¡ØºÂ¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂæ½ê¤È¤«¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£ÂìÂô¤Ï¡ÖÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÆþ¤ë¡£Æþ¤ë¤è¤¦¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀäÌ¯¤ÊµÁ¼Â²È¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
