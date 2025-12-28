わんこたちの優しすぎる反応が話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で38万回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：年末直前に風邪を引いてしまった赤ちゃん→病院へ行こうとしたら、犬たちが心配して…】

風邪を引いてしまった赤ちゃん

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの可愛い姿が紹介されています。

これは、ある年の年末のエピソード。年末に入る少し前に、ほのちゃんが風邪をひいてしまったそうです。ほのちゃんが風邪をひくのは生まれて初めてのことで、少し辛そうな様子を見せていたとか。

いつもとは違うほのちゃんの様子に、うにくんもおからちゃんも気が気ではありません。体に負担がかからないようにクッションの上で寝かせていたそうですが、その周りを警護するかのように、2匹が寄り添い続けていたといいます。

とはいえ、ほのちゃんはまだまだ遊びたい盛り。わんこたちと遊びたくて、クッションから出てしまうこともあったといいます。

犬たちが心配して…

午後になり、病院の予約の時間が迫りました。ママとほのちゃんが外出の準備をして、うにくんとおからちゃんにご挨拶。2匹は、ほのちゃんのことを心配そうに見つめていたといいます。そんな2匹に、ほのちゃんからも何か伝えたいことがあるよう。必死に声を発して、メッセージを送っていたとか。

ママとほのちゃんが帰宅すると、2匹は大喜び！とくにおからちゃんは、お腹を出して興奮していたといいます。

母のような様子にほっこり

ほのちゃんを再びクッションに乗せると、おからちゃんは心配そうに駆け寄ります。ちゃんと寝ているか確認するかのように、ほのちゃんの体をクンクンしていたそうです。ほのちゃんが動くたび、「大丈夫？」と気遣っていたといいます。

しばらくして、ぐっすり眠ったほのちゃん。ほのちゃんの寝顔を見て、おからちゃんはやっと自分も寝たのだとか。子どものために甲斐甲斐しくお世話する姿は、まるでお母さんのよう…。

ちなみに、ほのちゃんは年始に入る前に薬を飲んですっかり治ったとのこと。うにくんとおからちゃんの奮闘のおかげで、素敵なお正月を過ごせたことでしょうね！

うにくん、おからちゃん、ほのちゃんの仲睦まじい姿はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。