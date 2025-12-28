¡ÚÂç³Ø3Ç¯À¸¤Î¿ÆÉ¬¸«¡Ûº£¤Î½¢³è¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©
ÆÃÊÌ¤Ê·ÐÎò¤äÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡É¤«¤é¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï½¢³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÈ¯¿®¤ò8Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¢³è¥Þ¥ó¡×¤³¤ÈÆ£°æ»á¡£¤½¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊPR¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½¢³èÀïÎ¬¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢SoZo³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë½¢³è¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡Ø1ºý¤Þ¤ë¤´¤È¡Ö´°¥³¥Ô¡×ÆÉ½ñ½Ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î¤¢¤Ä¤ß¤æ¤ê¤«»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤«¤é¤ß¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê½¢³è¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢º£¤Î½¢³è¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿¹¡Ë
½¢¿¦³èÆ°¤Ï¡ÖÃÏÆ¬¾¡Éé¡×
¡½¡½ËÜÆü¤Ï¡¢Ä¹Ç¯½¢¿¦³èÆ°¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ªÆó¿Í¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀÎ¤Èº£¤Ç½¢³è¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ä¤ß¤æ¤ê¤«»á¡Ê°Ê²¼¡¢¤¢¤Ä¤ß»á¡Ë¡§¤Þ¤º¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³°»ñ·Ï¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾å°Ì´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Æ£°æÃÒÌé»á¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£°æ»á¡Ë¡§ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï²¿¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ä¤ß»á¡§¤¨¤¨¡£¼ÁÌä¤Î³ÑÅÙ¤È¤«¤âÁ´Éô¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÃÏÆ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÌÀÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏAIÌÌÀÜ¤Ê¤ó¤«¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤Ç¹¥¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤ÌÌÀÜ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö³Ø¥Á¥«¡×¡Ê³ØÀ¸»þÂå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Áá´ü²½¤â¸²Ãø¤Ë
¡½¡½ÆÃ¤Ë³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢½¢³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
Æ£°æ»á¡§»ä¤«¤é¤Ï¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤¬Áá´ü²½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬½¢³è¤ò¤·¤¿2016Ç¯Â´¤Îº¢¤Ï¡¢3·î°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²¦Æ»¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¤è¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£°æ»á¡§¤Ï¤¤¡£º£¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤¦ÆâÄê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Áá´ü²½¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡Ö¤¨¡¢¤â¤¦ÆâÄê½Ð¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÆâÄê»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç´ë¶È¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Áá´ü²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤ä¡¢Èæ³ÓÅªÄã¤¤´ë¶È¤Ï¡ÖÁá¤¯Æ°¤¤¤ÆÆâÄê¤ò½Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Áá´ü²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£
Æ£°æ»á¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ä¤ß»á¡§Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î¼¡½÷¤â¡¢²ÆÁ°¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÎÁª¹Í¤ÇÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ä¤¬24Â´¤Ç½¢³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤â¡¢¡Ö¤è¤·¡¢½¢³è»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿8·î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¥µ¥Þ¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£°æ»á¡§¾ðÊó¤ò¼è¤ëÂ®¤µ¤ä¡¢Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÀÎ¤è¤ê¤É¤ó¤É¤óÁá´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é½¢³è¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢º£¤Ï¾ðÊóÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ä¤ß»á¡§Áá´ü²½¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¼¤Î½¢³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤Î»þ´ü¤«¤éÆ°¤¯¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯ÄÏ¤á¤ë¤«¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Áª¹Í¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ê¡¢Áá´ü²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ä¤ß¤µ¤ó¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Æ£°æÃÒÌé»á¤È¡¢¡Ø1ºý¤Þ¤ë¤´¤È¡Ö´°¥³¥Ô¡×ÆÉ½ñ½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¤¢¤Ä¤ß¤æ¤ê¤«»á¤Ø¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë