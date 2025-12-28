『職場で「周囲から必要としてもらえる人」が絶対にやらない“自分勝手なふるまい”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

なぜか「いつも頼られる人」の特徴

同じ職場で働いていても、

「この人がいてくれて助かる」

「困ったら、まずあの人に聞こう」

と自然に名前が挙がる人がいます。

決して声が大きいわけでも、自己主張が強いわけでもない。

それなのに、周囲から頼られる。

それは、暗黙知が豊かな人です。

暗黙知とは、本人の経験や勘に基づく“説明しづらい知識”のこと。

それが、本人の存在意義を高めているのです。

「自分だけがわかっている状態」は心地よい

ですがなかには、「自分にしかわからない状態」に心地よさを感じてしまう人もいます。

それは一時的には価値を高めるように見えて、長期的にはチームの信頼と持続性を削ってしまいます。

『チームプレーの天才』という本も、このように警告しています。

暗黙知への過度な依存は本人にもチームにもリスクをもたらします。暗黙知は他者への移転がしにくく、その体験、経験、知識、技術は本人に属人化してしまいます。それではチームとして持続的かつ安定したパフォーマンスを発揮することはできません。

――『チームプレーの天才』（221ページ）より

これではやがて、チームから必要とされなくなってしまうでしょう。

必要とされる人は「知を独占しない」

一方で、周囲から必要とされる人は、暗黙知を抱え込もうとはしません。

『チームプレーの天才』でも、このように提唱されています。

個人の体験や技術を形式知に変え、チームの財産にしていきましょう。そうすることで、チームとして誰もが一定の成果を発揮できるようになり、一定品質の対応ができるようになります。

――『チームプレーの天才』（221ページ）より

自分が得た気づきを言葉にして、やり方や判断の背景を、他人が理解できる形にする。

そうして、知識をチームに手渡していく。

その結果、チームとして誰もが一定の成果を発揮できるようになり、一定品質の対応ができるようになる。

それだけでなく、各メンバーが得た知識や気づきをチームに共有することで、チーム内で学びや気づきの循環が起こる。

このサイクルの起点となれる人こそ、「いなくなると困る人」であり、「ずっと一緒に働きたい人」として必要とされ続けるのです。

「知識を渡せる人」が、重宝される

周囲から必要とされる人が、絶対にやらないこと。

それは、暗黙知を独占すること。

自分の経験や技術を、チームの言葉に変えていく。

その積み重ねが、信頼を生み、価値を生み、物語を生みます。

「もっと周囲に貢献したい」

「チームの中で必要とされたい」

あなたがそう思うなら、今日から始めてみてください。

自分の中にある“わかっていること”を、誰かに渡す。

それこそが、必要とされ続ける人の共通点なのです。