¼þ¤ê¤«¤é¡Öµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Èßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬»È¤¦¸ÀÍÕ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡ÖÁê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¼ÁÌä¡×¤ÏNG
¿¦¾ì¤Ç¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë°ì¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡¢·Ú¤¯´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤³¤½¤¬¡¢»ö¼Â¼ÁÌä¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¡¢Ìñ²ð¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¼ÁÌä
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢
¡¦¡Ö¤É¤¦¡©¡×
¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Â¦¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö²¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¹½À®¤Ê¤Î¤«¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊý¸þÀ¤Ê¤Î¤«¡£¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤ò¿äÂ¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡×¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Ê¹¤¤¤¿ËÜ¿Í¤À¤±¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÏÇÛÎ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤òÇÛÎ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤¹¤®¤ë¼ÁÌä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë×ÖÅÙ¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌµÆñ¤ÇÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢»ö¼Â¼ÁÌä¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¼ÁÌä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
✕¡ÖºòÆü¤Î²ñµÄ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¢þ¡ÖºòÆü¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤Ï½Ð¤¿¡©¡×
¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¯¤¤¿»ö¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅú¤¨¤ì¤Ð¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Åú¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡ÈÅú¤¨¤Å¤é¤¤¡É¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤ò»ö¼Â¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¥°¥Ã¤È´®¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢µ¤¸¯¤¤¤ÎÍÌµ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë