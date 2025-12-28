²¬ËÜ¤¢¤º¤µ¡¡Âç¿ÆÍ§¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥×¥é¥ÙÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²¬ËÜ¤¢¤º¤µ¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿ÆÍ§¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Ã¤Æ¤â¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£¡Ö¼Â¤Ïº£Ç¯¤ÏÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤âÂô»³¿©¤Ù¤¿¤Í¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ªÂç¹¥¤¤À¤è¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ì´Ø·¸ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶Âº¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤º¤Ã¤È¤Ï¤ë¤ë¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î¤¢¤º¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£