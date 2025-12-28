今年妻の年収が150万円近いです。扶養から外れるタイミングはいつですか？扶養から外れた場合、自分の手取り額はどう変わりますか？

扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」がある

まず押さえておきたいのは、扶養には2種類あるという点です。



・税金上の扶養（配偶者控除・配偶者特別控除）

・社会保険上の扶養（健康保険・年金）

この2つは基準が異なり、外れるタイミングも変わるため、それぞれを分けて理解する必要があります。



税金の扶養は年収160万円なら「扶養に入れない」？

結論として、妻の年収160万円の場合、税制上は配偶者特別控除の対象になります。



【配偶者控除・配偶者特別控除の基準】 ・配偶者控除が受けられるのは、年収123万円以下

・58万～133万円までは配偶者特別控除の対象

妻の年収160万円は、ちょうどこの「配偶者特別控除」の範囲内です。ただし、控除額は段階的に減る仕組みになっており、年収160万円の場合、控除額はおよそ 11万円前後 となります（夫の年収によっても変動）。

つまり、160万円なら税制上の扶養から完全に外れるわけではなく、控除はあるが金額が少なくなるという状態になります。



社会保険の扶養は160万円ならほぼ確実に外れる

社会保険の扶養は税金とは異なり、基準が明確です。



【社会保険の扶養条件】 ・年収 130万円未満（パートでの勤務時間も影響）

・将来的にも年収130万円を超える見込みがあるか

妻の年収160万円は、明らかにこの基準を超えています。そのため、健康保険・年金の扶養からは確実に外れることになります。

扶養を外れた場合、妻は以下を自分で支払う必要があります。



・国民年金（約2万円／月）

・国民健康保険（自治体で異なるが年10万～20万円程度が多い）

職場で社会保険に加入する場合は、給与から保険料が天引きされます。



扶養から外れたとき、自分（夫）の手取りはどう変わる？

税金と社会保険それぞれの観点から見ていきます。

1． 税金

→控除が減るため年2～5万円ほど手取り減の可能性がある。

妻が年収160万円の場合、前述のとおり配偶者特別控除の対象ですが、控除額は ほぼ最低額 になります。

その結果、夫の年収に応じて、年間2～5万円ほど手取りが減るケースが一般的です。

2． 社会保険

→夫の保険料は変わらない

社会保険は、扶養人数で保険料が変わる仕組みではありません。そのため、妻が扶養から外れても、夫の健康保険料や厚生年金保険料は変動しません。



扶養から外れると損なのか？

一見「妻が扶養から外れると損では？」と思いがちですが、必ずしもそうではありません。



【妻の年収160万円のケース】 ・税制上の控除が縮小 → 夫は数万円手取り減

・妻は社会保険加入 → 年間約20～30万円の負担

・しかし、妻の収入は増えている

たとえば、妻の年収が130万円から160万円に増えた場合、増加分は 20万円。その一部が社会保険料に消えるとしても、トータルでは家計のプラスになるケースが多いです。



年収160万円なら「社会保険の扶養は外れるが、税制上は控除が残る」

・税制上の扶養（配偶者特別控除）は適用される

・社会保険の扶養は確実に外れる

・夫の手取りへの影響は「年間2～5万円減」が目安

・妻の収入増と保険加入を含めても、ほとんどの場合は家計にメリットが大きい

妻の収入が増えるほど、長期的には年金額が増えるというメリットもあります。扶養にとらわれすぎず、家計全体がプラスになる働き方を選ぶことが大切です。



