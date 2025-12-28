61ºÐÇÐÍ¥¤¬¶ÛµÞÃí°Õ´µ¯¡Ö²¶¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬º¾µ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
ÇÐÍ¥¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê61¡Ë¤¬27ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬º¾µ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ÛµÞ¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¤Ï¡Ö¡Ú¶ÛµÞ°Æ·ï¡Û²¶¤ÎFacebook¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬¡¢º¾µ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LINE¤ËÍ¶Æ³¤·¡ØÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¿ôËü±ß¤òñÙ¤·¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¤¬²¶¤Îx¤ÎÅê¹Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞFacebook¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ²¶¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³ºÅö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¡ª¡©»ä¤¹¤Ã¤«¤êñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡ÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£