¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ï2025Ç¯11·î25Æü¡¢Æ±Ç¯3·î¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¸òÄÌÄ´ºº¤«¤é¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÇÃÏ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿³«ÄÌ¸ú²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤È¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¿®¹æ¤Ê¤·44km¡ÖÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡ÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤Ï¡¢µÜºê¸©ÆîÉô¤ÎÅÔ¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ëÅÔ¾ëIC¤«¤é¡¢¼¯»ùÅç¸©Á¾±÷»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢Âç¶ùÈ¾Åç¤Î¡ÖÉÕ¤±º¬¡×¤È¤Ê¤ë¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¤Ë¤¢¤ë»ÖÉÛ»Ö¹Á¤Þ¤Ç¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·ë¤Ö±äÄ¹44.2km¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¶å½£ÃÏÊý¤òÅì²ó¤ê¤ÇÆî²¼¤¹¤ë¹ñÆ»10¹æ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢µÜºê¸©Æ»12¹æÀþ¡¢¼¯»ùÅç¸©Æ»109¡¦63¹æÀþ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¶è´Ö¤ò½ü¤¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©¤¬¹ñ¤ª¤è¤ÓµÜºê¸©¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Æ»Ï©»ö¶È¤Ç¡¢2005Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎËöµÈIC¡Á¾¾»³IC´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢µÜºê¸©Æâ¤Î¸Þ½½Ä®IC¡ÁÇßËÌIC´Ö¤¬2011Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¸©Æâ¤Ç½ç¼¡¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ï2·î¤ËÅÔ¾ëIC¡Á²µË¼IC´Ö¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë»ÖÉÛ»ÖIC¡Á»ÖÉÛ»Ö¹Á´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¡¢1994Ç¯¤Î·×²èºöÄê¤«¤éÌó31Ç¯±Û¤·¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¶è´Ö¤Ï¡¢¹ñÆ»222¹æ¤ä¹ñÆ»269¹æ¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌ¹ñÆ»¤Î¤Û¤«¡¢Åì¶å½£Æ»¡¢¸©Æ»¡¦»ÔÆ»¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ½ê¤Ç¸òÄÌ¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î³«ÄÌ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤Î¸òÄÌÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËöµÈIC¡Á¾¾»³IC´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢³«ÄÌÅö½é¤Ï12»þ´Ö¤¢¤¿¤ê1300Âæ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ç¼¡³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¸òÄÌÎÌ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ï12»þ´Ö¤¢¤¿¤ê8300Âæ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ÄÌÁ°¸å¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¸òÄÌÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½6ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ÄÌÁ°¤ÏÅÔ¾ëIC¤«¤é»ÖÉÛ»Ö¹Á¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó69Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌó43Ê¬¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï30Ê¬¶á¤¯¤âÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌÎÌ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤â¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þÊÕÃÏ°è¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÅÔ¾ë»Ô³¹ÃÏËÌÃÇÌÌ¤Î¹ñÆ»10¹æ¤Ê¤É¤ÎÊÂ¹ÔÏ©Àþ¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÏÌó2³ä¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤Ë¸òÄÌÅ¾´¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÑÈË¤Ëº®»¨¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÔ¾ë»Ô¤ÎÅÔËÌ¸òº¹ÅÀ¤äÆ±»Ô¤Î²µË¼¸òº¹ÅÀ¤Î½ÂÂÚ¤â´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÖÉÛ»ÖIC¤È»ÖÉÛ»Ö¹Á¤ò·ë¤Ö¥ë¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤Ë¸òÄÌ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸©Æ»63¹æÀþ¤ä°ìÈÌ»ÔÆ»¤Ê¤É¤Ç¸òÄÌÎÌ¤¬2³ä¸º¾¯¤·¡¢½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¸©Æ»63¹æÀþ¤ÎËÌÂç¸¶¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ä«Í¼¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤ª¤±¤ëº®»¨»þÎ¹¹ÔÂ®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ¤¬±ß³ê¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î¹©¾ì¤Ê¤É¤È»ÖÉÛ»Ö¹Á´Ö¤ÎÍ¢Á÷»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢Ï«Æ¯»þ´ÖÆâ¤ÎÍ¢Á÷²ó¿ô¤¬2.5±ýÉü¤«¤é3±ýÉü¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¸úÎ¨¤¬¹©¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌ¤Î±ß³ê²½¤ÏÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅÌÌ¤Ç¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Á¾±÷»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ÃËÉÁÈ¹çÂçºêÊ¬½ð¤«¤éÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ëÁí¹çÉÂ±¡¡¦ÅÔ¾ë»Ô·´°å»Õ²ñÉÂ±¡¤Ø¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó34Ê¬¤âÃ»½Ì¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÆþ±¡¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ÎÁí¹çÅª¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö60Ê¬·÷°è¡×¤â³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹°èÅª¤ÊÃÏ°è°åÎÅ¤â½¼¼Â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ÄÌ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ¾ë»ÖÉÛ»ÖÆ»Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ÎÄÌ³Ø¤ÎÁ÷·Þ»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤·¤ÆÁ÷·Þ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡Ö¼¯»ùÅç¶õ¹Á¡¢µÜºê¶õ¹Á¡¢ÅÔ¾ëËÌ¹âÂ®¥Ð¥¹Ää¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢ÅÔ¾ë»ÔÆâÉÂ±¡¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¡×¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¤Î±ß³ê²½¤ÈÃÏ°è°åÎÅ¤Î½¼¼Â¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤âÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¸·Ã¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£