CBC

27ÆüÌë¡¢´ôÉì¸©ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¤ÇÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿61ºÐÃËÀ­»àË´¡¡´ôÉì¡¦ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô



·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È27Æü¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢ÈþÇ»²ÃÌÐ»ÔÂÀÅÄÄ®¤ÇÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î´ä°æÉÒ¸÷¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

´ä°æ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌó4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¹ñÆ»41¹æ¤Î¹â²Í²¼¤Ç¿®¹æµ¡¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£