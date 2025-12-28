¸µAKB48¡¦Âç¾ìÈþÆà¡¡É×¡¦¥í¥Ã¥ÆÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²S¤Ç½ËÊ¡¡Ö¿´¤«¤éÂº·É¡¡34ºÐ¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡×
¡¡¸µAKB48¡¢SKE48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Âç¾ìÈþÆà¡Ê33¡Ë27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤Î34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥×¥ì¡¼¥È¤È¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥×¥ì¡¼¥È¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¤Ë´¶¼Õ¡£¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡¢¡ÖÉ×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£34ºÐ¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÈÂç¾ì¤Ï23Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯5·î1Æü¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£