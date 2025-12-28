¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡ÙÁÜº÷Ââ¤òÁË¤à¡ÖÎ©Æþ¶Ø»ß¡×´ÇÈÄ¡ª¼ê³Ý¤«¤ê¤òµá¤á¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿É×ÉØ¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½»¿Í
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤¼¤À¤«¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë°ì¸®²È¤È¡¢¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¦¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÇ÷¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¡£
ËÜÆü12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÅ·³¤Í´´õ¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ò·Þ¤¨¤ÆÈÖÁÈÊüÁ÷300²ó¤òµÇ°¤·¤¿3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£´ôÉì¤ÈÂçÊ¬¡¢2¸®¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òË¬¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï´ôÉì¸©¤Î¿¼¤¤»³¤ÎÃæ¤Ë¡¢ºÙÄ¹¤¯ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ë·ú¤Ä¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÈ¯¸«¡£±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÆ»¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·úÊª¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄÈª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·ÁÀ×¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
ÁÜº÷Ââ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Âç¤ÊºÎÀÐ¾ì¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëºÇ´ó¤ê¤Î½¸Íî¡£¤½¤³¤ÇÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»³¾®²°¤«¤â¡×¤È¤ÎÍÎÏ¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¡£
¼«Âð¤ÏÏ¼¤Î½¸Íî¤Ë¤¢¤ê¡¢Â©»ÒÉ×ºÊ¤¬¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢½»¿Í¤Ï¡Ö»³±ü¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¤Ç¤¤¤Ä¤â¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ê¹¤¹þ¤ß¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤·¤«ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»³¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁÜº÷Ââ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î»³¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¡×¡Ö´Ø·¸¼ÖÎ¾°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜº÷Ââ¤Ï¼ê³Ý¤«¤ê¤òµá¤á¤ÆÏ¼¤Î½¸Íî¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¤¢¤¤¤Ë¤¯¥«¥Õ¥§¤ÏµÙ¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤ÇÁð¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ×ÉØ¤³¤½¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Î½»¿Í¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡»³¾®²°¤â²÷¤¯°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜº÷Ââ¤ÏÉ×ÉØ¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
»³¾®²°¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¿ù¤ä¾¾¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÌÚºà¤À¤±¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Þ¤ë¤ÇÎ¹´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÂ¤¤ê¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÅ·³¤¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä¤âÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤Ë¡£
·ëº§60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤äèçèê°ò¤Ê¤ÉÈª»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É×ÉØ¡£ÁÜº÷Ââ¤Ï¤½¤ó¤Ê»³±ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤â¤¦1¸®¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡£
Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤ËÀ÷¤Þ¤ë»³¤¢¤¤¤Ë·ú¤ÄÆüËÜ²È²°¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï²«¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¡¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¶ä°É¤ä·ª¤Ê¤É¤òÆó¿Í¤Ç°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
ÁÜº÷Ââ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ëÉ×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«ÏÃ¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤É×ÉØ¤À¡£
2¤Ä¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¥Ò¥ó¥È¡£¥²¥¹¥È¤ÎÅ·³¤¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£