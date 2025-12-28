¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¼Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ > BEV¤ÎÍ¥¶ø½ªÎ»¡ª¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¡Ä BEV¤ÎÍ¥¶ø½ªÎ»¡ª¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½ÀÂç!! BEV¤ÎÍ¥¶ø½ªÎ»¡ª¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½ÀÂç!! 2025Ç¯12·î28Æü 7»þ0Ê¬ WEB CARTOP ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏBEV¤ËÈ¿ÂÐ¡©¡¡ÀÇÀ©¹µ½ü¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤â½ª¤ï¤êBEV¤ËµÕÉ÷¿á¤¹Ó¤ì¤ë ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö²Á³Ê¤â¡Ö°±Æ¶Á¡×¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê ÆüËÜ¤Ï15¡ó¤Ç·èÃå¤â¸µ¤Ï2.5¡ó¡ª¡¡¤¤¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÖÆüËÜ°Ê³°¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡© ´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë ¿·´´Àþ