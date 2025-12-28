¡Ö³åºÓ¤Ê¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ä¡×.BPM¡¦¼·À¥¼®Î¤¡¡¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤ÏÉõ°õ¡É¤Î¿·¶ÃÏ¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤È¸À¤¨¤ë°ÂÅÈ¡×¤«¤é¡ÖÀï¤¦´é¡×¤Ø
¡¡·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö.BPM¡Ê¥É¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Ô¡¼¥¨¥à¡Ë¡×¤¬ÂÔË¾¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe .BPM WONDER¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¾Ð´é¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¼·À¥¼®Î¤¤¬¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ËÍèË¬¡£5Ç¯Ê¬¤Î´À¤ÈÎÞ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢´¿´î¤è¤ê¤â¿¼¤¤¡Ö°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÀï¤¦´é¡×¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡ÖÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤È¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡×¡£³«¸ý°ìÈÖ¡¢µ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦½ÅÎÌ´¶¡£¡Ö.BPM¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤À¡×¤È¸À¤¨¤ëÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î°ìËç¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢5Ç¯¤È¤¤¤¦·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤¤ºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÈ×ÌÌ¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Î³Ú¶Ê½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡È½Å¤ß¡É¤¬ºÇ¤â¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡ÖBlack Rose¡×¤À¡£¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤Ë¿¤Ó¤ë±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¡£¡Ö¢ö³åºÓ¤Ê¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â ÑëÆá ¸Ø¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ä¡×¡£¤³¤Î²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»þ¡¢Æ·¤Ë¤Ï¶¯¤¤¸÷¤¬½É¤ë¡£
¡¡¡Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÇ³ÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²ÎÀ¼¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä½Å¸ü¤µ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ý¤ÁÁ°¤Î°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤ò¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÉõ°õ¡£¡Ö¥¹¥ó¥Ã¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡¢¿¿´é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥á¥¥á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤Î±²Ãæ¤Ç¸«¤»¤ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿»ëÀþ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£°¦ÁÛ¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¡Ö°ÂÅÈ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÀï¤¦´é¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ø¤±¤¿¡£¾Ð´é¤È¿¿´é¡¢ÀÅ¼ä¤È·öÁû¡£¤½¤Î¿¶¤ìÉý¤³¤½¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖWONDER¡Ê¶Ã¤¡Ë¡×¤ÎÀµÂÎ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³åºÓ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£5Ç¯Ê¬¤Î·ë¾½¤ò·È¤¨¡¢¼·À¥¼®Î¤¤Ï¤Þ¤¿¼¡¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡£