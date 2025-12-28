2025年秋ドラマ「演技が光っていた主演女優」ランキング 第1位は天海祐希
続々と最終回を迎えている2025年10月期ドラマ。今回クランクイン！では、10月期ドラマで「演技が光っていた主演女優」の読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『緊急取調室』第5シーズンで主演を務める天海祐希だった。
【写真で見る】「演技が光っていた主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年12月18日〜22日の5日間で「2025年10月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーと共に、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。
連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日に公開されたばかりのシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑んだ。
12年続いた『キントリ』で座長を務めてきた天海に投票したファンからは「一話一話がとても面白く、おじ様たちとのバランスが最高」「取調室で相手と対峙する時のお芝居が本当にカッコよかったです！表情もセリフも素晴らしくて、見入ってしまいました。毎回あっという間に終わる時間になり、もっと観たい！と思わせてもらう演技でした」「本当に本当の最後のキントリで素晴らしい演技でした。うまく言葉にはできませんが、これまで経験を積んできた天海さんにしかできない作品だったと思います」などの声が寄せられている。
