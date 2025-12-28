2025年秋ドラマ「演技が光っていた主演俳優」1位は『終幕のロンド』草なぎ剛
令和ならではのテーマをポップに描き出した作品から推理が止まらない“考察系”まで話題作が目白押しだった2025年の秋ドラマ。クランクイン！では「2025年10月期秋ドラマで『演技が光っていた主演俳優』は？」と題したアンケートを敢行。1位には『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務めた草なぎ剛が選ばれた。
【写真で見る】秋ドラマ「演技が光っていた主演俳優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年12月18日〜12月22日の5日間で「2025年10月期秋ドラマで『演技が光っていた主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。539名から回答があった。
ランキング第1位に輝いたのは『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務めた草なぎ剛。本作は、遺品整理人・鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちとともに、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に託された故人のメッセージを読み解いていくヒューマンドラマ。このドラマで草なぎが演じた鳥飼は、妻を亡くしたことをきっかけに商社マンから遺品整理人へと転身したというキャラクター。小学一年生の息子と2人で暮らしながら、遺品整理人として、さまざまな事情を抱える遺族に寄り添っていく。
劇中では、遺品整理の仕事を通じて出会った絵本作家・真琴（中村ゆり）との“大人の恋”や過重労働による自殺者を隠蔽する大企業との戦いも描かれた。優しい人柄と実直な性格で人と向き合う役柄は、まさに草なぎの真骨頂。アンケートでは「優人の心を包み込む姿がとても良かった」「優しいまなざしが遺品整理人という職業にぴったり」などの声や「本当にその場に存在するような自然体の演技」「草なぎさんのその役を生きているような演技が好きです」といった称賛も集まっていた。
