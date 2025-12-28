アニメ『キングダム』第6シリーズ続編制作決定＆楊端和＆バジオウのビジュアル解禁 OP＆EDテーマで振り返るSP動画2種公開
アニメ『キングダム』第6シリーズ続編の制作が決定。併せて、山の王・楊端和とその右腕・バジオウのビジュアルが解禁された。さらに、本日最終話を迎えた第6シリーズ第1〜13話までの振り返り動画が公開されたほか、Blu‐ray＆DVD BOXの発売も決定した。
【動画】OPテーマ・いきものがかり「生きて、燦々」とともに第6シリーズを振り返るSP動画
本作は「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて大人気連載中の原 泰久による漫画『キングダム』のテレビアニメ。原作コミックスは累計発行部数1億2000万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。
物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV.森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・えい政（CV.福山潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。
アニメはこれまで第1シリーズ（NHK BSプレミアムにて2012年6月から2013年2月）、第2シリーズ（2013年6月から2014年3月）、第3シリーズ（2021年4月〜10月）、第4シリーズ（2022年4月〜10月）、第5シリーズ（2024年1月〜3月）、第6シリーズ（2025年10月〜12月）が、NHK総合にて放送された。
秦国は中華統一に向け、「黒羊丘」から趙国西部攻略を計るものの、趙国三大天・李牧の戦略によって阻まれ、趙国本土近くの要塞「ぎょう」を落とすことに。そこで秦国は、王翦軍・桓騎軍・楊端和軍の連合軍を結成、さらに王騎の矛を手にした信、王賁、蒙恬の若き将たちも独立遊軍となり秦VS.趙の全面戦争へ乗り出した。
趙国とのし烈な戦いが繰り広げられた第6シリーズは、本日12月27日に放送された第13話「大将軍の景色」をもって終了。そして早くも第6シリーズ続編の制作が決定。血傷に塗れた山の王・楊端和とその右腕バジオウが描かれた解禁ビジュアルが公開となった。
続編ではぎょうをめぐる趙との戦いが一層苛烈な状況となり、山の王・楊端和と大犬戎族の王・ロゾのプライドを懸けた戦いが物語のカギとなっていく。“山界の死王”とも呼ばれ、その高いカリスマ性で獰猛な山の民を統べる楊端和と、趙国りょう陽にて周王朝を滅ぼした異民族”犬戎”の末裔たちを束ねる王・ロゾがどのような戦いを繰り広げるのか、そして秦国は鉄壁の要塞「ぎょう」を落とすことができるのか、続編に期待が高まる。
また、公式YouTubeにて、第6シリーズを振り返ることができるSP動画2種を公開。
オープニングテーマのいきものがかり「生きて、燦々」、エンディングテーマの友成空「咆哮」、放送を彩った2曲それぞれの世界観とリンクした特別映像となっている。
さらに、アニメ『キングダム』ぎょう攻略戦 対趙連合軍編 Blu‐ray・DVD BOXが、2026年6月24日に発売されることが決定した。
