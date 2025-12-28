JALのCMに登場…居合い斬りで「いざ勝負」

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が“侍”に大変身を遂げるCMが、米国でも話題だ。大谷とサポート契約を結ぶ日本航空（JAL）が来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて制作したもので、ファンから「テンションぶち上がり！」「マーケティングの神だ」と賛辞が集まった。

羽織袴姿の大谷の後ろ姿から始まるCM動画では「侍よ 再び、世界へ斬り込め」のナレーションとともに、大谷が刀を抜いて居合い斬りを披露。「いざ勝負」との口上で締めている。JALが公開した、WBCの観戦チケットが当たるキャンペーンの一環だ。

このCMを紹介したのが、米国の専門メディア「ドジャース・ネーション」だ。公式Xで「日本航空が作った2026年WBCのための新しい広告で、ショウヘイ・オオタニがサムライに変身 素晴らしいマーケティングだ」と紹介し、動画プロデューサーのノエル・サンチェス氏が論評。同氏の投稿にはファンからも賛辞が集まった。

「この広告でこれからの試合に向けてテンションぶち上がり！ 日本は自分たちのスターにとてつもない愛を示すだろう」

「ステキ!!」

「今度のWBCは素晴らしいものになるぞ」

「ショウヘイは日本におけるマーケティングの神だ」

「新しい一面が解放された……もし彼が今日引退しても……彼は間違いなく俳優になれる（笑）」

26日には日本代表選手のうち8人が発表され、大谷も名を連ねた。活躍次第で、経済的にもさらに多くの価値を生み出しそうだ。



（THE ANSWER編集部）