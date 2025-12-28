º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¹¬¼£¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ë¡Öº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤³¤Ã¤Á¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âËÜÅö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¡¢¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤³¤ó¤Ê¼¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÅìÌî¤â¡ÖTHE SECOND ¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁ´Á³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢1²ó¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÁí¹ç±é½Ð¤¬¡Ø¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
