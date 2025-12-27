東京オーロサロン2026で「シビックタイプR HRC コンセプト」初公開！ホンダが出展概要発表
本田技研工業株式会社は、2026年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する。
同社ブースは、テーマを「Honda Sports DNA」とし、モータースポーツを起点とした“技術と情熱”の継承を体現する。CIVIC TYPE RやPRELUDEをベースにしたHRC仕様のコンセプトモデル、スポーツグレードRSを採用したCIVIC e:HEV RS Prototypeなどを初公開するほか、新型GT500マシンの展示も予定している。
「東京オートサロン2026」Hondaブース出展概要
Hondaは、2026年1月9日（金）～11日（日）まで千葉県の幕張メッセにて開催される「東京オートサロン2026」に、“走りへの情熱”を表現した四輪コンセプトモデルやレース車両を出展します。ブーステーマは「Honda Sports DNA」
ブーステーマ「Honda Sports DNA」は、モータースポーツを頂点とした走りに対する“技術と情熱”が、レース活動からHondaのクルマづくりにまで脈々と受け継がれていることを表現しています。赤色を基調としたブースデザインと相まって、夢への挑戦とクルマづくりへのこだわりを体感いただけます。
主な出展車CIVIC TYPE R HRC Concept（シビックタイプアール エイチアールシー コンセプト）
究極のピュアスポーツ性能を目指したCIVIC TYPE Rをベースに、Hondaのレース運営子会社である株式会社ホンダ・レーシング（以下、HRC）の有するモータースポーツ活動の知見を生かして開発し、走りをさらに磨いたHRC仕様のコンセプトモデルを初公開します。PRELUDE HRC Concept（プレリュード エイチアールシー コンセプト）
2025年9月に発売した「PRELUDE」をベースに、操る喜びをさらに追求したHRCパーツでカスタマイズしたコンセプトモデルを初公開します。CIVIC e:HEV RS Prototype（シビック イーエイチイーブイ アールエス プロトタイプ）
CIVIC e:HEVにスポーティーグレード「RS（アールエス）」を設定し、東京オートサロンで初公開します。
PRELUDEに続き、新制御技術「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」を搭載。CIVICが持つ走りの楽しさ、爽快な走りにさらに磨きをかけています。
レース車両展示
2026年SUPER GTシリーズに参戦予定の新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT（ホンダ エイチアールシー プレリュードジーティー）」に加えて、2019年シーズンまでSUPER GTに参戦していた実際のNSX-GTを活用したeモータースポーツ専用レーシングシミュレーターを展示します。
出展に関する情報は、Hondaホームページ内の以下特設サイトにて順次公開します。
Honda東京オートサロン2026特設サイト
https://www.honda.co.jp/autosalon/
東京オートサロン2026※開催概要
※ 主催：東京オートサロン事務局（TASA〈TOKYO AUTO SALON ASSOCIATION〉）
後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）[順不同]
リリース提供元：本田技研工業株式会社