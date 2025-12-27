株式会社エッチ・ケー・エスは、日本精機株式会社のメーターブランド「Defi」との協業による限定商品「HKS ADVANCE LINK METER SET」を発表した。

同製品は、往年のHKS電子式メーターをモチーフに、ネオクラシックカーの内装にも映えるオレンジ文字デザインを採用した3連メーターセットで、2026年1月開催の「TOKYO AUTO SALON 2026」にて初公開される。数量限定モデルとして、2026年夏～秋頃よりグローバル展開される予定だ。

HKS×Defi φ60メーター 限定コラボレーションモデルを東京オートサロン2026で初公開

往年のデザインが最新技術で蘇る。ネオクラシックに映える「オレンジ文字」採用の数量限定モデルを発表 -

株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口大輔、以下「HKS」）は、日本精機株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役社長：永野恵一）が展開するブランド「Defi」との協業によるコラボレーション企画の第２弾として、追加メーターセットを発表いたします。

本商品は、2026年1月に開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」にて初公開し、2026年夏～秋頃より数量限定で発売する予定です。

※画像はイメージとなります。実際のデザイン及び色味は変更となる可能性があります。

■協業の背景

HKSとDefiは、2025年１月に開催された東京オートサロン2025において、両社の技術力を融合した協業を発表し、第1弾として、HKSの「F-Con V Pro Ver3.4」とDefiの「Defi Sports Display F」との連携を発表しました。

第2弾として今回発表する追加メーター企画は、この協業展開をさらに進化させた具体的な商品であり、両社の強みを活かした限定モデルとして登場します。

■商品概要

・商品名：HKS ADVANCE LINK METER SET（数量限定品）

・構 成：・φ60エレクトロニクスメーター 3個セット （ブースト計［200kPa］・ 油温計・ 水温計）

・専用デザインコントロールユニット

・特 徴：・Defi ADVANCE シリーズをベースとしたHKSオリジナルデザインのメーターとコントロールユニットのセット

・往年のHKS電子式メーターを彷彿させるデザインで、ネオクラシックカーなどの室内にもマッチ

・価 格：168,000円（税抜）

・発売時期：2026年夏～秋頃を予定

・販 路：グローバル

■本コラボ企画の特徴

本商品は、過去にHKSが展開した電子式メーターのヒットモデルのデザインを踏襲し、オレンジ文字タイプを採用。

旧車をイメージしたビジュアルや、当社の歴史をオマージュした最新コラボモデルとして展開します。

さらに、第１弾として発表した「F-CON V Pro と Defi Sports Display F の連携」と合わせHKS×Defi 協業によるトータルコラボレーション企画として市場に新たな価値を提供します。

【参考】HKS歴代メーターシリーズ

■展示情報

・イベント名：TOKYO AUTO SALON 2026

・開催期間：2026年1月9日（金）～1月11日（日）

・会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市）

HKSブース：西 1ホール No. 109

NS Defi＆moadoブース：北10ホール No.1001

リリース提供元：株式会社エッチ・ケー・エス