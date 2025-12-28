¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×Ä«·¨ÂõÏ¯¡¡Âè2»Ò¡¦¼¡ÃËÃÂÀ¸¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¡Ö¹¹¤Ê¤ë·Ý»ö¤Ø¤ÎÀº¿Ê¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¸µ·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¦Ä«·¨ÂõÏ¯¡Ê51¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±çÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤ÊÂ©»Ò¥Ñ¡¼¥È2¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤Àº£ #¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È ½Ð±éÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¡Ä¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ä¤Ï¡¢¡ØµÑ²¼!¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÇòÄ»²¦»Ò3ºÐ¤Ï¡¢Áá¤¯¤â·»µ®É÷¤ò¤Õ¤«¤»¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì¤Ï°ÎÂç¤Ê¤ê¡¡À¤¤ÎÃæÁ´¤Æ¤Î¤ªÊìÍÍ¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈºÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ë·Ý»ö¤Ø¤ÎÀº¿Ê¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£