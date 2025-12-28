KEY TO LIT´äºêÂç¾º¡õÃö¼íÁóÌï¡õº´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¢¿·´¶³Ð¡Èµ´¤´¤Ã¤³¡É¤Ë»²Àï¡¡MCµÈÂ¼¿ò¡Ö¡È2026Ç¯¡¢KEY TO LIT¤ÎÇ¯¡É¤Ç¤¹¡×
¡¡KEY TO LIT¤Î´äºêÂç¾º¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç28Æü¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¡Ö¥°¡¼¡×¡Ö¥Á¥ç¥¡×¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Î¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¥²¡¼¥à¡£KEY TO LIT¤ÏÆ±¤¸¡Ö¥°¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ö3¿Í¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¦¤¬¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñ¡ÈÅ·¡ÉÎõ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿KEY TO LIT
¡¡¥Á¥ç¥¤Ï¥Ñ¡¼¤ò¡¢¥Ñ¡¼¤Ï¥°¡¼¤ò¡¢¥°¡¼¤Ï¥Á¥ç¥¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÉ¤¦¼Ô¤¬ÄÉ¤ï¤ì¡¢Å¨¤ÈÌ£Êý¤â°ì½Ö¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤âÏ¢Â³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·´¶³Ð¤Î¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¥²¡¼¥à¡£¥²¡¼¥à¤Ï2¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾Þ¶â³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤â³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÁ´18¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¥Æ¥£¡¼¥ó¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈÄ¹ÉÍ¹Æà¡¢¤½¤·¤ÆËÜË¾¤¢¤ä¤«¤¬¡¢¼ò°æµ®»Î¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë¡¢²¬ÌîÍÛ°ì¤é¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ÈÆæ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬¡¢¤½¤ÎÆ¬Ç¾¤òÆ¯¤«¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ï¡Ö²¶¤¬»à¤ó¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¡¢¤Ê¤ÉÆ¬Ç¾ÇÉ¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºö¤ò¤á¤°¤é¤»¤ëÃæ¡¢¡È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ý¿Í¡É¥ï¥¿¥ê119¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¶Ë°½÷²¦¡É½÷À¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¾åÃ«º»Ìï¤é¡¢ÂÎÎÏ¼«Ëý¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎºöÎ¬¤ò¿¶¤êÀÚ¤êÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡1¿Í¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤È¶¦Æ®¤·¡¢»þ¤Ë·Ù²ü¤·¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ä¶¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¤òµÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤Î3¿Í¤¬´ÑÀï¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ù´ðËÜ¥ë¡¼¥ë
ÁíÀª18¿Í¤¬¡Ö¥°¡¼¡×¡Ö¥Á¥ç¥¡×¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Îµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¡£¡Ö¥°¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡Ö¥°¡¼¡×¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Éé¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¾¡¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¡£
¥²¡¼¥à¾¡Íø¾ò·ï¤Ï¥é¥¦¥ó¥ÉËè¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢À©¸Â»þ´Ö½ªÎ»»þ¤Ë¡Ä
¡ãÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡ä
¿Í¿ô¤¬1ÈÖ¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Ã¦Íî
¡ãÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡ä
À¸¤»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1¿Í3Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥²¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤¬1ÈÖÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¢£MC¥³¥á¥ó¥È
¢§µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¡Ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²æ¡¹¤â·ë¹½Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¡É¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÊ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ÄºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢1ÈÖ´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐÂ³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ²¶¤é¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ùµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢²¶¤â·ë¹½¤ÊºÐ¤Ê¤Î¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£·Ð¸³¤È¤¤¤í¤ó¤ÊºîÀï¤òÏ·àÖ¡Ê¤í¤¦¤«¤¤¡Ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²¶¤é¤Ç¤â¡¢50Âå¤Ç¤â60Âå¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Æ¡¢ºîÀï¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢50Ëü¡¢60Ëü¡¢100Ëü¤°¤é¤¤¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°²è¤È¤«¥²¡¼¥à¤ÇÁÇÍÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë¤â¸«´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡¢¡È2026Ç¯¡¢KEY TO LIT¤ÎÇ¯¡É¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤²¶¤¬¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¢§Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Èó¾ï¤ËÇòÇ®¤¹¤ëVTR¤Ç¤·¤¿¡ª¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤â°ì½ÖÊ£»¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1²ó³Ð¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤Ç³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÅö¤Ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î2ÇÜ¤°¤é¤¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬µá¤á¤ë¤è¤ê¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ùµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤âÂÎÎÏ¤¬ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡ÄµÓ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡£ºä¤È¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥¥Ä¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä²¿¤¢¤ìÉô³è¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¡Ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤È¤«Á´Á³¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍî¤Á¤Ê¤¤¤Çºä¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¾¾´Ý¡ÊÎ¼¸ã¡Ë·¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ÇÎ¢ÀÚ¤ë¤«¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¡Êº´Æ£¡ËÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÉ¤¤»Ò¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÍøÍÑ¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¿ä¤·¤Î¿Í¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµÈÂ¼¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤È¤Ï¡ËµÕ¤Ë¡¢2026Ç¯¡¢ËÍ¤ÏKEY TO LIT¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³èÌö¤¹¤ë¤«¡¢¾Ã¤¨¤ë¤«¤Î2Âò¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤â¤¦1¤Ä¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸«¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§º´Æ£ÛÙÎ¤
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´Éô¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤äµÈÂ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¬Ç¾¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀâÌÀ¤â¤Ç¤¤Æ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Í»¡¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ùµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºîÀï¤òÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¼Â¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¡¢°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¿²¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¨¤Ã!?¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñ¡ÈÅ·¡ÉÎõ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿KEY TO LIT
¡¡¥Á¥ç¥¤Ï¥Ñ¡¼¤ò¡¢¥Ñ¡¼¤Ï¥°¡¼¤ò¡¢¥°¡¼¤Ï¥Á¥ç¥¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÉ¤¦¼Ô¤¬ÄÉ¤ï¤ì¡¢Å¨¤ÈÌ£Êý¤â°ì½Ö¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤âÏ¢Â³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·´¶³Ð¤Î¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¥²¡¼¥à¡£¥²¡¼¥à¤Ï2¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾Þ¶â³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÈÆæ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬¡¢¤½¤ÎÆ¬Ç¾¤òÆ¯¤«¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ï¡Ö²¶¤¬»à¤ó¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¡¢¤Ê¤ÉÆ¬Ç¾ÇÉ¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºö¤ò¤á¤°¤é¤»¤ëÃæ¡¢¡È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ý¿Í¡É¥ï¥¿¥ê119¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¶Ë°½÷²¦¡É½÷À¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¾åÃ«º»Ìï¤é¡¢ÂÎÎÏ¼«Ëý¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎºöÎ¬¤ò¿¶¤êÀÚ¤êÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡1¿Í¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤È¶¦Æ®¤·¡¢»þ¤Ë·Ù²ü¤·¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ä¶¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¤òµÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤Î3¿Í¤¬´ÑÀï¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ù´ðËÜ¥ë¡¼¥ë
ÁíÀª18¿Í¤¬¡Ö¥°¡¼¡×¡Ö¥Á¥ç¥¡×¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Îµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¡£¡Ö¥°¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡Ö¥°¡¼¡×¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Éé¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¾¡¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¡£
¥²¡¼¥à¾¡Íø¾ò·ï¤Ï¥é¥¦¥ó¥ÉËè¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢À©¸Â»þ´Ö½ªÎ»»þ¤Ë¡Ä
¡ãÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡ä
¿Í¿ô¤¬1ÈÖ¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Ã¦Íî
¡ãÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡ä
À¸¤»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1¿Í3Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥²¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤¬1ÈÖÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¢£MC¥³¥á¥ó¥È
¢§µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¡Ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²æ¡¹¤â·ë¹½Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¡É¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÊ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ÄºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢1ÈÖ´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐÂ³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ²¶¤é¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ùµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢²¶¤â·ë¹½¤ÊºÐ¤Ê¤Î¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£·Ð¸³¤È¤¤¤í¤ó¤ÊºîÀï¤òÏ·àÖ¡Ê¤í¤¦¤«¤¤¡Ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²¶¤é¤Ç¤â¡¢50Âå¤Ç¤â60Âå¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Æ¡¢ºîÀï¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢50Ëü¡¢60Ëü¡¢100Ëü¤°¤é¤¤¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°²è¤È¤«¥²¡¼¥à¤ÇÁÇÍÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë¤â¸«´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡¢¡È2026Ç¯¡¢KEY TO LIT¤ÎÇ¯¡É¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤²¶¤¬¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¢§Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Èó¾ï¤ËÇòÇ®¤¹¤ëVTR¤Ç¤·¤¿¡ª¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤â°ì½ÖÊ£»¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1²ó³Ð¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤Ç³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÅö¤Ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î2ÇÜ¤°¤é¤¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬µá¤á¤ë¤è¤ê¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ùµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤âÂÎÎÏ¤¬ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡ÄµÓ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡£ºä¤È¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥¥Ä¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä²¿¤¢¤ìÉô³è¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¡Ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤È¤«Á´Á³¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍî¤Á¤Ê¤¤¤Çºä¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¾¾´Ý¡ÊÎ¼¸ã¡Ë·¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ÇÎ¢ÀÚ¤ë¤«¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¡Êº´Æ£¡ËÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÉ¤¤»Ò¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÍøÍÑ¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¿ä¤·¤Î¿Í¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµÈÂ¼¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤È¤Ï¡ËµÕ¤Ë¡¢2026Ç¯¡¢ËÍ¤ÏKEY TO LIT¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³èÌö¤¹¤ë¤«¡¢¾Ã¤¨¤ë¤«¤Î2Âò¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤â¤¦1¤Ä¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸«¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§º´Æ£ÛÙÎ¤
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´Éô¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤äµÈÂ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¬Ç¾¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀâÌÀ¤â¤Ç¤¤Æ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Í»¡¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ª¥Ë!!!¡Ùµ´¤´¤Ã¤³¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºîÀï¤òÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¼Â¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¡¢°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¿²¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¨¤Ã!?¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª