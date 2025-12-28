「日本に住む孫」や「出産時に同室だった友人」までもが最期の別れを…ドイツ人女性が吐露する「緩和ケア病棟」で亡くなった母の”最期の幸せ”

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第98回

子どもにも「死」を教える

「私は日本に住んでいるでしょう。最後の日々は母とできるだけ一緒に過ごしたいから、中学生の娘もつれてドイツに数ヵ月滞在していたの。夫は理解してくれたけれど、日本の教育システムはあまり配慮してくれなかった。『推薦のための出席日数が足りなくなる』とか、きっかり数字や日数しか見ないのよ。机に向かって勉強することも大事だけれど、家族の死を間近で体験して、『生』や『死』について学ぶことも娘の人生にとって大事ではないかしら。そこは日本の学校も、改善の余地があると思うのよね」

確かに、日常生活で死に触れる機会はそう多くありません。レギーナさんのように「死」というものを子どもから遠ざけず、むしろ身近に感じてもらえるように工夫する姿勢に、私はうなずくばかりでした。

こうしてレギーナさんの母親は、家族だけでなく、これまでの人生で交流してきた人たちとも「良いお別れ」ができました。親戚や友人、ギュンターさんや地元の人たち、付き合いがあった職人さんなど、様々な人が病室の赤いソファに座ったそうです。

幸せな最期

「母は初めての子ども（レギーナさんの兄）を産んだ時、同室だった女性と友達になって、長年仲良くしていたの。でも、その人も高齢で、お見舞いには来られなかったのよ。それでも母が亡くなったあと、代理の人が、その友達が自分の庭で摘んだというスノー・ドロップ（Schneeglöckchen）を届けてくれた。亡くなった母の手に花束を持たせてあげたわ。病院のはからいで、床にもベッドにも薔薇の花びらが敷き詰められていて……。あの最期を見て、ああよかったなあって」

声を詰まらせながら語るレギーナさんの話を聞いていると、時間をかけてゆっくりとお別れができた「幸せ」が、私にも伝わってきました。

愛する人たちと薔薇の花びらに囲まれ、スノー・ドロップの花束を手に旅立った母親の追悼は、緩和ケア病棟に設けられた小さなチャペルで「礼拝式」という形で行われました。その月に病院で亡くなった人の礼拝式がまとめて行われるシステムだそうです。亡くなった人の名前と亡くなった日付が石に印字され、家族や関係者はその石を持ち帰ることができます。

