¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢YouTube¡ÖÎ¾³ØÄ¹ ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³Ø¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤È¡¢¡Ö¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Î¾×·â¤Î½ñ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØJUST KEEP BUYING ¼«Æ°Åª¤ËÉÙ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ë¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ê¼èºà¡¿¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÂçÌîÏÂ´ð¡¢¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
ÉÙ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡½¡½¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÉÙ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ÉÙ¤Î¡ÈÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡É¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë4¤Ä¤ÎÉÙ¡Ê¼Ò²ñÅª¤ÊÉÙ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÙ¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÙ¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÉÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¡ÈÉÙ¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÉÙ¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖìÅÍß¤µ¡×¤È¤¤¤¦»ñËÜ¼çµÁÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¡È¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉÙ¤¬¾ï¤Ë¤¤¤¤¡É¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î¾ò·ï¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¾ò·ï¤ÏÆ±¤¸¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Èó¾ï¤ËÍµÊ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÃÎ¤ì¤¿¤é¡¢Èà¤é¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÙ¤¬¿ÍÀ¸¤ä¼«¸ÊÇ§¼±¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¡È¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉÙ¡É¤ÏÃÛ¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÀè¤Ï¡¢ÉÙ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§
¡¡»ä¤Ï¡¢ËÜ½ñ¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ç¡Ö¤¢¤ëÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÉÙ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¿ÍÀ¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ë»×¤¨¤ëÎã¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Î¿ÍÀ¸¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢1977Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¹Í¤¨¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤âÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆî³¤´ß¤ä¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¡£
¡¡ËèÈÕ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¸á¸å¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ä¥È¥é¥ó¥×¤Ë¶½¤¸¤ÆÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤É°û¤ß¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡°úÂà¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤¿¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î°Õ¸«¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤â¤·É´ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËºÇ¹â¤À¤í¤¦¤«¡£ËèÆüÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Äà¤ê¤ä¼í¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢Î¹¹Ô¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¹¤´¤»¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Ë°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÜÅª¤À¡£¤½¤ì¤ÏÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ®¤¤¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£
¡¡¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ï»Å»ö¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢·Ú»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡×¤Î
¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
¡½¡½6¤Ä¤Î»ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¤¢¤Î³×¿·Åª¤Ê¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¡ÊSlack¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¡Ê1973Ç¯À¸¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¡ÖÉÙ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÈÉéºÄ¤«¤é¤Î¼«Í³¡É¡½¡½¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼«Í³¡É¡½¡½³°¿©¤ÎÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÍê¤á¤ë¾õÂÖ¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÈÎ¹¹Ô¤Î¼«Í³¡É¡½¡½¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÈñÍÑ¤¬¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾õÂÖ¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ëÃÊ³¬¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÉÙ¤Î»ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢
¡¡¡¦¿©ÎÁÉÊ¤Î¼«Í³
¡¡¡¦½»µï¤Î¼«Í³
¡¡¡¦±Æ¶ÁÎÏ¤Î¼«Í³
¡¡¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òÀßÄê¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢6¤Ä¤Î»ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤È³Æ»Ù½Ð¤ÎÌÜ°Â¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ì¥Ù¥ë2¡½¡½¿©ÎÁÉÊ¤Î¼«Í³¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á10Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡£ÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿©ÉÊ¤òÁª¤Ù¤ë¡£
¡¦¥ì¥Ù¥ë3¡½¡½¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼«Í³¡Ê»ñ»º10Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡£ÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¡£
¡¦¥ì¥Ù¥ë4¡½¡½Î¹¹Ô¤Î¼«Í³¡Ê»ñ»º100Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1000Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡£¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥ì¥Ù¥ë5¡½¡½½»µï¤Î¼«Í³¡Ê»ñ»º1000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1²¯¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡£»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ËÂç¤·¤¿±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¡¢Ì´¤Î²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥ì¥Ù¥ë6¡½¡½±Æ¶ÁÎÏ¤Î¼«Í³¡Ê»ñ»º1²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¡£¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊÎã¡§´ë¶ÈÇã¼ý¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»üÁ±³èÆ°Åù¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡È»Ù½Ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¼ýÆþ¡¦Åê»ñ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ø¤È¤½¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¡È¼«Í³¤Î¥ì¥Ù¥ë¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ÏÂ¾¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅö»þ»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î³µÇ°¡¢¤½¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡×¤ÎºÇÂç¤Î¶µ·±
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë²áÄø¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬ÆÀ¤¿¡ÔºÇÂç¤Î¶µ·±¡Õ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¿ô¡¹¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¶µ·±¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸»ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥ì¥Ù¥ë3¡Ê»ñ»º10Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤â¤º¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë3¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿Í¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀïÎ¬¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´·¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¿ÊÊâ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¸½ºß¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï½¬´·¤ËÇû¤é¤ì¡¢Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À®Ä¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À®Ä¹¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ä¶ÐÊÙ¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë¡ÈÀïÎ¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡É¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤ÀïÎ¬¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤ÒËÜ½ñ¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
