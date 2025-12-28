日本産の約3倍！？…「理想的な漁獲枠」が生んだ「サイズ良し、脂乗り良し」ノルウェーサバの秘密

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

魚体が大きいノルウェー産のサバ

日本のように北海道から九州まで各地の沿岸・沖合で漁獲されるのとは異なり、ノルウェーでは大西洋の特定漁場で、漁期・漁獲割り当てに応じてサバを獲るため、魚体の大きさについても商品価値の大きいサバをできるだけ獲ろうという理想的な状況になっている。

シーズンによって、大西洋のサバも資源量は変化するものの、こうした選択的な漁獲によって乱獲に陥らず、比較的サバの資源が安定。持続的利用が図られていることが専門家からも評価されている。

ノルウェー大使館水産部によると、2024年にノルウェーで水揚げされたサバの重量とその比率は、▽600グラム以上：8％ ▽400〜600グラム：50％ ▽300〜500グラム：35％ ▽200〜400グラム：7％（一部重複）だったという。さらに「2024年は全般的に魚が非常に大きく、特に8月に漁獲されたサバは平均で550グラムほど」だとか。

日本のサバの3倍!?

日本のサバは各地、200グラム以下が大半で500グラム以上の大型はごくわずか。日本各地の漁港関係者の話を合わせても、大型は1割ほどではないかと推測される。

対象漁港、水揚げの頻度も多いだけに、ノルウェーのようなデータ分析はできないが、単純にいえば日本とノルウェーのサバの大きさ（重量）は平均で、2.5〜3倍ほど大きいとみられる。

内外産問わず、比較的大きな魚ほど脂の乗りが良い。ノルウェー・オーレスンの水産加工業者によると、「大西洋で9〜10月に獲れるサバは、大きさに関係なく脂肪含有率が25〜30％ある」という。日本産でこれほど脂の乗りが良いサバはほとんどないため、ノルウェー産サバの人気が高いのもうなずける。

大型魚を選択的に獲る環境が整っていて、かつ脂乗りが平均的に良いノルウェー産。それに加えて、漁業管理の上でも違いがある。日本とは違って、ノルウェーでは魚種ごとに各漁船に対して漁獲枠が設定されているため、漁業者はその魚の価値が高い旬の時期に、漁獲枠の範囲内で魚を獲るという理想的な生産体制が確立している。

