¡Ö¿·NISA¤ÇÂ»¤¹¤ë½Ö´Ö¡×Ä¶°Õ³°¤Ê¥ï¡¼¥¹¥È1¤È¤Ï¡©

ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤È³ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ÈNISA¤Î´Ø·¸¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬NISA¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤Ë¡¢²¿·ï¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·NISA¤¬Èó²ÝÀÇ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤ÏNISA¤Ë¤Ï¡ÖÂ»±×ÄÌ»»¡×¤È¡Ö·«±Û¹µ½ü¡×¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â»±×ÄÌ»»¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐA³ô¼°¤Ç100Ëü±ß¤ÎÇäµÑÂ»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢B³ô¼°¤ÇÆÀ¤¿ÇäµÑ±×¤ÈÁê»¦¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Ç¹µ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â»¼º¤ò¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß3Ç¯´Ö·«¤ê±Û¤·¤Æ¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤¬·«±Û¹µ½ü¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¸ýºÂ¤ä°ìÈÌ¸ýºÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»È¤¨¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¡¢NISA¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÌÙ¤±¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ÏÈó²ÝÀÇ¤À¤±¤ì¤É¡¢Â»¼º¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ÏµßºÑ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬NISA¤ÎËÜ¼Á¡£ÆÃÄê¸ýºÂ¤ä°ìÈÌ¸ýºÂ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³»þ¤Î°·¤¤¤ÈÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏNISAÆÃÍ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¡¦ÆÃÄê¸ýºÂ¡¦°ìÈÌ¸ýºÂ¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´»þ¤Î»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢NISA¸ýºÂ¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¾Íè¤½¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¡Ö¼èÆÀ²Á³Û¡×¤Î°·¤¤¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬ÁêÂ³¿Í¤Î¼èÆÀ²Á³Û¤È¤Ê¤ê¡¢´Þ¤ßÂ»¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÉã¤¬300Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿³ô¼°¤¬200Ëü±ß¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï200Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å³ô²Á¤¬¸µ¤Î300Ëü±ß¤ËÌá¤Ã¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢º¹³Û¤Î100Ëü±ß¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤ä°ìÈÌ¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Î»þÅÀ¤Î³ô²Á¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Éã¤¬300Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿³ô¤Ï»Ò¤â300Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤¬300Ëü±ß¤ËÌá¤Ã¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¤â¾ùÅÏ±×¤Ï0±ß¤Ç¡¢²ÝÀÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢NISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀÇ¶âÌÌ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤ÁêÂ³¿Í¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÈó²ÝÀÇ¤À¤«¤éÆÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤´ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈó²ÝÀÇ¤À¤«¤éÉ¬¤ºÍÍø¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
