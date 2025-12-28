¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¡Ö¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡×¤¬ÊÒÁÛ¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÄÊÆ¥í´Ø·¸¤¬·èÄêÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¡Ö±åÇ°¤Î¸»¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¥½Ï¢Êø²õ¤È¤¤¤¦¡ÖÁÄ¹ñ¾ÃÌÇ¡×¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸å²ù¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÊÆ¥í´Ø·¸¤¬¤Ê¤¼µÞÂ®¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÒ¾ì¥µ¥ß¥Ã¥È
01Ç¯11·î14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¹Âç¤ÊËÒ¾ì¤ò½êÍ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÈºÊ¤Î¥ê¥å¥É¥ß¥é¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
µ¼ÔÃÄ¤«¤é¡Ö¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¡Ê¥×¡¼¥Á¥ó¡Ë¤Ï±«ÃË¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡ÊÈæ³ÓÅª´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥Æ¥¥µ¥¹¤Î¿Í¡¹¤Ï¾ï¤Ë±«¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â£¤êÊª¤À¤è¡×¤È·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
2¥õ·îÁ°¤Î9·î11Æü¡¢Ãæ¿õÆ±»þ¥Æ¥í¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï³°¹ñ¼óÇ¾¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ö¥Ã¥·¥å¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÏ¢ÂÓ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÂÐ¥Æ¥í¶¨ÎÏ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¹¶·â¤ËºÝ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¶á¤¤Ãæ±û¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î´ðÃÏ»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê·èÄê¤Ï¡¢ÂÐÊÆ´Ø·¸²þÁ±¤Ë·ü¤±¤ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤È¥ê¥å¥É¥ß¥é¤Î¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¾·ÂÔ¤Ï¡¢²¸¤ò´¶¤¸¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÊÖÎé¤À¤Ã¤¿¡£03Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¼óÁê¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤âË¬¤ì¤¿ËÒ¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¡¢µíÆù¤ä¥Ê¥Þ¥º¡¢Æ¦¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
ËÒ¾ì¼þÊÕ¤ä³¹Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥Ç¥£¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡Ê¤è¤¦¤³¤½¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ä¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢´¿·Þ°ì¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡£ÎäÀï´ü¡¢ÉÔ俱Â×Å·¤ÎÅ¨¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¹¥Æ¥ó¥È¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥ÉË¬Ìä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎºßÊÆ¥í¥·¥¢Âç»È´Û¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿ºÝ¡¢´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼«¿È¤Î¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂç»È´Û¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Î±éÀâ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤Ë¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¶»Ìö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¶¸¤ª¤·¤¤¥é¥Ö¥³¡¼¥ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¡Ö¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î´ê¤¤¡×¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥È¡Ë¤ÏÊÒ»×¤¤¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅö»þ¡¢À¤³¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÄ¶Âç¹ñ¡£¡ÖÎäÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤ÏÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢ÁÐÊý¤Î´üÂÔÅÙ¤Ë¤ÏÍîº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¹Â¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ËÁá¤¯¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤ò¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¾·¤¤¤Æ1¥õ·î¸å¤Î12·î13Æü¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬ÊÆ¥í¤ÎÃÆÆ»ÃÆ·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊABM¡ËÀ©¸Â¾òÌó¤«¤é¡¢°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
ABM¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¹ñ¤«¤éÈôÍè¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£Áê¼ê¹ñ¤è¤êÂ¿¤¯·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¹ñ¤¬ËÉ±Ò¾åÍÍø¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ©³Ë¹¶·â¤Ø¤ÎÍ¶ÏÇ¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾òÌó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼è¤ê·è¤á¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¥í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¥õ½ê¤À¤±·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæÀ¾Éô¥Î¡¼¥¹¥À¥³¥¿½£¤Ë¡¢¥½Ï¢¤Ï¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¼þÊÕ¤ËÇÛÈ÷¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ç°Õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÁê¸ß³Î¾ÚÇË²õ¡ÊMAD¡Ë¡×ÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¥½¤¬ÂçÎÌ¤Î³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÊóÉüÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÐÊý¤ËÇËÌÇ¤ò¤â¤¿¤é¤¹³ËÀïÁè¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¡ÊMAD¡Ë¤ÎÀïÎ¬¤À¡£
¤½¤ÎÍ×Äü¤Ï¡¢³ËÀïÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤ÄÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÎäÀï´ü¤ÎÀ¤³¦¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥½Ï¢¤ÏÂÐÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÐÅù¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÎ¾¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤Î°ÂÄê¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡£¾òÌó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾òÌó¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ì¤Ð¹ç°Õ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¼«Í³¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢³ËÀïÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤ÏÊø¤ì¤ë¡£°ìÊýÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃ¦ÂàÄÌ¹ð¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥í¥·¥¢¤òÂÐÅù¤Ë°·¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÄì°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¡£9.11¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥Ö¥Ã¥·¥å¤òÎå¤Þ¤·¡¢2¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹¤ÎËÒ¾ì¤ÇÍ§¹¥¤ò°é¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¾¤«¤·¶Ã¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ë»ÅÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÍâ02Ç¯¡¢ÄÌ¹ðÄÌ¤êABMÀ©¸Â¾òÌó¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
Ê¬¿åÎæ¤Î¥¤¥é¥¯¿¯¹¶
¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥×¡¼¥Á¥ó¤òÂµ¤Ë¤·¤¿¡£Ê¬¿åÎæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬03Ç¯3·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¤À¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎºÆ»°¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢°ìÊýÅª¤Ë³«Àï¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£
¥Í¥ª¥³¥ó¥µ¥Ð¥Æ¥£¥º¥à¡Ê¥Í¥ª¥³¥ó¡á¿·ÊÝ¼é¼çµÁ¼Ô¡Ë¤¬Àª¤¤¤Å¤¯ÊÆÀ¯¸¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÈºÛ¤òÉß¤¯¥¤¥é¥¯ÂçÅýÎÎ¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¤¬ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤ò±£¤·»ý¤Á¡¢9.11¤ò¼óËÅ¤·¤¿¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¤È¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹¶·âÈ¿ÂÐÏÀ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÏÃÏ¤Ê¤é¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£³«Àï¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿02Ç¯10·î¡¢ÃæÀ¾Éô¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö¥¤¥é¥¯¤Ï²½³Ø¡¦À¸ÊªÊ¼´ï¤òÊÝÍ¡¢À½Â¤¤·¡¢³ËÊ¼´ï³«È¯¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
±éÀâ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¾ðÊóµ¡´Ø¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¹âµ¡Ì©Êó¹ð½ñ¡Ö¹ñ²È¾ðÊóÉ¾²Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¯¤Ï²½³Ø¡¦À¸ÊªÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Æ»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶²¤é¤¯2010Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë³ËÊ¼´ï¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ºîÀ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤º¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤Î¸µ¹â´±¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉ®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¹ñ²È¾ðÊóÉ¾²Á¤ÏÄÌ¾ï¡¢6¡Á9¥õ·î¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï3½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏµÄ²ñ¤Î°µÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£³«Àï¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¤¥é¥¯¤ÎÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£CIA¤Ï»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡Ö¸Å¤¤¾ðÊó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢Êó¹ð½ñ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤Îº¢¡¢¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤â¡¢µÄ²ñ¤â¡¢¹ñÌ±¤â¡¢9.11¤ËÂ³¤¯Âçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¤ÎºÆÈ¯¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢¡ÖÂè2¡¢Âè3¤Î9.11¤¬µ¯¤³¤ë¤È¸Ç¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊCIA¸µ¹â´±¡Ë¡£
¥Õ¥»¥¤¥ó¤Ï1980Ç¯Âå¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¹ñÆâ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤òÆÇ¥¬¥¹¤Ç¹¶·â¤·¤¿"Á°²Ê"¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤òÄ´ºº¤¹¤ë¹ñÏ¢ºº»¡¤âµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö²ø¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö²½³Ø¡¦À¸ÊªÊ¼´ï¤òÊÝÍ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¹ñ²È¾ðÊóÉ¾²Á¤Ë¡ÖÆ°¤«¤Ì¾Úµò¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾õ¶·¾Úµò¤ä2¼¡¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥¯¤¬ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë·ëÏÀ¤Ë¤Ï¡¢µ¿Ìä¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Ê¤¼ÂÐÎ©¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ä¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¤¬¾·¤¤¤¿¡Ö·èÄêÅªÃÇÀä¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊÆÏª´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÂÐÊÆÉÔ¿®¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Ê¤¼ÂÐÎ©¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ä¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¤¬¾·¤¤¤¿¡Ö·èÄêÅªÃÇÀä¡×
