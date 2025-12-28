¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÌÁñ¤ò»ý¤Ä»þÂå¡×¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë!?¡ÄÅÔ¿´¤È¹Ù³°¤ËµòÅÀ¤ò¤â¤Ä¡É¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¡É¤¬¡ÖÆüËÜ¡×¤Ç¤â¹¤¬¤ë¥ï¥±
º£¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼»º¶È¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤â¡¢¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬Åê»ñ¡¦³«È¯¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖµÒ¿ô¤è¤ê¼ý±×¡¢¾ÃÈñ¤è¤êÅê»ñ¡×¤¬²ó¤¹¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥È¡¦ÉÙÍµÁØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Þ¤ÇÀºÄÌ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤òÅ°Äì²òÀâ¡£2020Ç¯´©¹Ô¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè32²ó
¡Ø¥Ë¥»¥³¤Î¡Ö¹âµé²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹¥½Û´Ä¡Ä¡Ö¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ÎÉÔÆ°»º¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¡×³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¹ª¤ß¤Ê·Ð±Ä½Ñ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î½¼¼Â
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤È¹Ù³°¤ËµòÅÀ¤ò¤â¤Ä¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤í¤¦¡£
ÉáÃÊ¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Ò¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç½Ð¶Ð¤·¡¢Æü¡¹»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸²½°û¿©¤â³Ú¤·¤à°ìÊý¡¢½µËö¤äÄ¹´üµÙ²Ë¤Ï´ØÅì¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëËÜÂð¤Ç²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤ò¥Ç¥å¥¢¥ë¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÔ¿´¤Î¼«Âð¤È·Ú°æÂô¤ä¥Ë¥»¥³¤ÎÊÌÁñ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤Ï²¿¤âÉÙÍµÁØ¤À¤±¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£²¤½£¤äËÌÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ´Ö½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¥ã¥Ó¥ó¤ä¥í¥Ã¥¸¤ò¹Ù³°¤Ë½êÍ¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤è¤ê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¡£
¥Ë¥»¥³¤ØËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Î»öÎã¤â¡Ä
²ñ¼Ò¤´¤ÈÅìµþ¤«¤é¥Ë¥»¥³¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿»öÎã¤â¤Ç¤Æ¤¤¿¡£
Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä±Ø¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ËÌó140Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃãÎàÈÎÇäÂç¼ê¤Î¥ë¥Ô¥·¥¢¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¡¢ËÜ¼Ò¤òÅìµþ¡¦Âå´±»³Ä®¤«¤é¥Ë¥»¥³Ä®¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£Åìµþ¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¼Ò°÷¤Î°ìÉô¤ò°ÛÆ°¤µ¤»¡¢2020Ç¯Åß¤Þ¤Ç¤Ë100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿ØÍÆ¤òÀ°¤¨¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¿·ËÜ¼ÒÅï¤â·úÀß¤¹¤ë·×²è¤À¡£
Åìµþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë´¶À÷¥ê¥¹¥¯¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯ÉáµÚ¤Ê¤É¤¬°ÜÅ¾ÍýÍ³¤À¡£¥Ë¥»¥³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿©ÉÊ¹©¾ì¤äÊÝÍÜ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤é¤ÕÃÏ¶è¤ÎÏ¼¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥ô¥£¥é¥ë¥Ô¥·¥¢¡×¤â¿Íµ¤¤À¡£¥Ë¥»¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Äê½»¿Í¸ý¤ä°èÆâ¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â繫¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÎÀ§Àµ¡×¤Ï¶õÏÀ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¯¤é¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¡¢Åìµþ¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÄÌÌÖ¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¡£Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤òÀ§Àµ¤·¡¢ÃÏÊý¤Ø¤ÎÊ¬»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¶õÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¶µ°éÊ¸²½¤Ç¤ÎÎô¸å¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂô»³¤¢¤ë¡£Åß¾ì¤ä²Æ¾ì¤Î¼«Á³¤ÎÂçÊÑ¤µ¤âÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤È½»¤à¤Î¤È¤Ç¤ÏÂç°ã¤¤¤À¡£
¡Ø¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¡È¸½¼ÂÅª¤Ë¥à¥ê¡É¡×¡Ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¹ñÌ±¤ÎËÜ²»¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Îºß¤êÊý¤È¤Ï¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¡É¸½¼ÂÅª¤Ë¥à¥ê¡É¡×¡Ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¹ñÌ±¤ÎËÜ²»¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Îºß¤êÊý¤È¤Ï
