¥³¥¹¥ÑÅÙ¤ÏJRºÇ¶¯¡ÄÃæ¹âÇ¯¤¬¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¡×¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥ï¥±
Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ØÂç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
JR¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤¬¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡¢±ýÉü³ä°ú¤Ê¤É¤ªÆÀ¤Ê´ë²è¾è¼Ö¤¬Â¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤Î¤¤Ã¤×¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡×¡¢¡ÖÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤«¤éÇ¯ÇÛÁØ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Åß¤ÎÍøÍÑ´ü´Ö¤¬12·î12Æü¡Á1·î12Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡Ù¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤¤Ã¤×¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆÃÎã¶è´Ö¤ò½ü¤±¤ÐÉáÄÌÎó¼Ö¤È²÷Â®Îó¼Ö¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤ËºòÅß¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö1Æü¾è¤êÊüÂê¡ß5²óÊ¬¡×¤«¤é¡ÖÏ¢Â³¤¹¤ë3Æü´Ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï5Æü´Ö¡×¤ÈÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾è¼Ö²ÄÇ½¤Ê¤Î¤¬¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¡¦²÷Â®Îó¼Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ±¤¸¾è¤êÊüÂê·Ï¤Ç¤â¡Ö¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤³¤½ÉÕ¤¯¤¬¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥³¥¹¥Ñ¾å°Ì³ÎÄê¤Ê¤Î¤¬JRÅìÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ØÂç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¡Ù¤À¡£
¤³¤ì¤ÏÏ¢Â³¤¹¤ë5Æü´Ö¡¢¿·´´Àþ¡¦ÆÃµÞ¤ò´Þ¤à¡¢³ÆÎó¼Ö¤¬¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»ØÄêÀÊ¤Ï¾å¸Â6²ó¡¢¾è¼Ö²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤ÏJRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤«JRËÌ³¤Æ»´ÉÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾´ÉÆâ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÅìÈ¾Ê¬¤òÎ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÉÕÂÓ·¿¤ÇÇ¯²ñÈñ¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬
²Á³Ê¤ÏÍøÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¡ØÅìÆüËÜ¥Ñ¥¹¡Ù¤¬1Ëü9800±ß¡¢¡ØËÌ³¤Æ»¥Ñ¥¹¡Ù¤¬1Ëü9070±ß¡¢¡ØÅìÆüËÜ¡¦ËÌ³¤Æ»¥Ñ¥¹¡Ù¤¬2Ëü7740±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âJRÅìÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡Ù¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é1000±ß¤º¤Ä¤Î³ä°ú¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþ¡½ÀçÂæ¤ò¿·´´Àþ¤Ï¤ä¤Ö¤µ¹æ¤Î»ØÄêÀÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÎÁ¶â¤ÏÊÒÆ»1Ëü1210±ß¡£¤â¤Ã¤È¤â°Â¤¤¤ä¤Þ¤Ó¤³¹æ¤Î¼«Í³ÀÊ¤Ç¤â1Ëü560±ß¡£Åìµþ¡½¿·³ã¤â¼«Í³ÀÊ¤¬1Ëü230±ß¡¢Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Î»³·Á¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ¡½ÊÆÂô¤Ï1Ëü330±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é³Æ±Ø¤«¤é¤Î±Ø¤È¤ÎÃ±½ã±ýÉü¤Ê¤éÅìÆüËÜ¥Ñ¥¹¤À¤±¤Ç½½Ê¬¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¾åµ¤Î³Æ¶è´Ö¤Ï¡¢¾è¼ÖÁ°Æü¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤¨¤¤Í¤Ã¤È¤Î¡Ø¥È¥¯¤ÀÃÍ1¡Ù¤è¤ê¤â°Â¤¤¡£Âç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¤âÁ°Æü¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â¿´¶¯¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤ÏËèÇ¯ÅÙ3²ó¡Ê¢¨º£Ç¯ÅÙ¤Ï4²ó¡Ë¡£»þ´ü¤ÏÂ¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢6·î²¼½Ü¡Á7·î¾å½Ü¡¢11²¼½Ü¡Á12·î¾å½Ü¡¢1·îÃæ½Ü¡Á²¼½Ü¤Î´×»¶´ü¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÉÕÂÓ·¿¤ÇÇ¯²ñÈñ¤¬È¯À¸¡£50¡Á64ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ø¥ß¥É¥ë¡Ù¤¬2624±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ø¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ù¤¬4364±ß¡£¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Î²ñÈñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ±¥Ñ¥¹°Ê³°¤Ë¤âÊÒÆ»¡¢¤Þ¤¿¤Ï±ýÉü201km°Ê¾å¤Î¤¤Ã¤×¤¬¥ß¥É¥ë¤Ï5¡ó¡¢¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Ê¤é30¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯1¡Á2²ó¤·¤«ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¸µ¤¬¼è¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÆüËÜ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢JR°Ê³°¤ÎÊ£¿ô¤ÎÏ©Àþ¤¬¾è¤êÊüÂê¶è´Ö¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»°Î¦Å´Æ»¡ÊÀ¹¡½³øÀÐ¡½µÜ¸Å¡½µ×»ü¡Ë¡¢¤¤¤ï¤Æ¶ä²ÏÅ´Æ»¡ÊÀ¹²¬¡½ÌÜ»þ¡Ë¡¢ÀÄ¤¤¿¹Å´Æ»¡ÊÌÜ»þ¡½ÀÄ¿¹¡Ë¡¢ËÌ±ÛµÞ¹Ô¡ÊÏ»ÆüÄ®¡½ºÔ³ã¡Ë¡¢°ËÆ¦µÞ¹Ô¡Ê°ËÅì¡½°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ¡Ë¡¢ÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡ÊÂç·î¡½²Ï¸ý¸Ð¡Ë¡¢¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¡ÊÄ¾¹¾ÄÅ¡½¿·°æ¡Ë¤Î¶è´Ö¡£¤³¤ì¤âÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¹²¬±Ø¤äµ×»ü±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿´ä¼ê¸©Æâ¤òÁö¤ë¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìËÌ¥Ð¥¹¤ÎÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤Î±¿ÄÂ¡¢¡ØNewDays¡Ù¤ä¡ØKIOSK¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ø¹½ÆâÇäÅ¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì10¡ó³ä°ú¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢±Ø¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤âÄÌ¾ï¤è¤ê°Â¤¤ÆÃÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤è¤¦¤ËJR¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤â¤Ê¤¤¡¢ËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ò½ä¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£
²ñ°÷¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë290Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤ò´Þ¤à¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Î¹¤Ê¤É¤Î±ó½Ð¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¸åÊÔ¡Ø1Æü¤Ç¡ÚÅìÆüËÜ°ì¼þ¡Û¤â²ÄÇ½¡ÄJRºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¡ÎÂç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¡Ï¤Î¸¤¤ÍøÍÑË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¤ÇÎ¹¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û1Æü¤Ç¡ÚÅìÆüËÜ°ì¼þ¡Û¤â²ÄÇ½¡ÄJRºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü俱³ÚÉô¥Ñ¥¹¡×¤Î¸¤¤ÍøÍÑË¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
²ð¸î,
²£ÉÍ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì,
Åìµþ