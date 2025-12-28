°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¸å¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Î¸·¤·¤¤¼ÂÂÖ
GHQ¤Î¤ªµä
9·î3ÆüÄ«¤Î¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¡¦½Å¸÷²ñÃÌ¤Ç¡¢Ï¢¹ç¹ñ·³¤Î·³É¼»ÈÍÑ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï·³É¼»ÈÍÑ¤Î¡Ö¼êÂ³¤¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê»°ÉÛ¹ð¤Î¸øÉÛÃæ»ß¡Ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢Ï¢¹ç¹ñ·³¤Ï·³É¼»ÈÍÑ¤Î¸¢Íø¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
9·î6Æü¤ËGHQ¤Ï¡¢SCAPIN8¹æ¡ÖË¡²ß¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÀêÎÎ·³¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëB·¿·³É¼¡Ê±ß·ú¤Æ·³É¼¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡²ß¤È¤¹¤ë¡×¡ÖB·¿·³É¼¤ÏÆüËÜ¤ÎÄÌ²ß¤ÈÅù²Á¸ò´¹¤¹¤ë¡×¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤ÎË¡À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢GHQ¤ÎÂÐÆüÀ¯ºö¤¬À¸¤Ì¤ë¤¤¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿GHQÆâÉô¤Ë¤â¡¢¡ÖÀêÎÎ·³¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¯¤¬¸ò¾Ä¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£GHQ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤â¿§¡¹¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤ªµä¤ò¤¹¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
·ë²ÌÅª¤ËGHQ¤Ï·³É¼»ÈÍÑ¤Î¸¢Íø¤òÎ±ÊÝ¤·À©ÅÙ¤âÀ°¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂÌ³¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÄÌ²ß¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¥¢¥ê¥Ð¥¤Åª¤ËÂçÂ¢¾Ê¤â9·î24Æü¤Ë¡ÖÂçÂ¢¾ÊÎáÂè79¹æ¡×¤ò¸øÉÛ¤·¡¢B·¿·³É¼¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÌµÀ©¸Â¤ËÆüËÜ¤ÎÄÌ²ß¤ÈÅù²Á¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÀêÎÎ·³Ê¼»Î¤Ë¤ÏµëÍ¿¤Î°ìÉô¤òB·¿·³É¼¤Ç»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÔÃæ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿·³É¼¤Ï¤´¤¯¾¯³Û¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÀêÎÎ·³¤Ë¤è¤ë·³É¼¤Î»ÈÍÑ¤Ï²¿¤È¤«²óÈò¤µ¤ì¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Î¼êÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤ÎÄÌ²ßÂçÎÌÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Àï¸å¤ËÀ¸µ¯¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÀïÁèÃæ¤Î¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ½1-3¡¢É½5-2¡Ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¼ÏÂ21Ç¯2·î17Æü¤Ë¶ÛµÞÄ¼Îá¡Ö¶âÍ»¶ÛµÞÁ¼ÃÖÎá¡×¡ÖÆüËÜ¶ä¹Ô·ôÍÂÆþÎá¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢¾ÊÎá¤Ë¤è¤ë¡Ö·ÐºÑ´íµ¡¶ÛµÞÂÐºö¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£³ÛÌÌ5±ß°Ê¾å¤ÎÆü¶ä·ô¡Êµì·ô¡Ë¤Ï3·î7Æü¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¡ÊÍÂ¤±Æþ¤ì¸å¤ÏÉõº¿ÍÂ¶â¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÉõº¿ÍÂ¶â¤ÎÊ§¤¤½Ð¤·¤Ï¡¢É½5-3¤Î¤è¤¦¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£»ÔÃæ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¶âÎÌ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤ï¤±¤À¡£
Éõº¿ÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ï¶â³Û¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÍÍ¼°¤ÎÆü¶ä·ô¡Ê¿··ô¡¦¿·±ß¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µì·ô¤¬»ÈÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡×¤ÏÌµ°ÕÌ£¤È¤Ê¤ë¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¡ÊÉõº¿ÍÂ¶â¡Ë¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤Ø¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¿··ô¤Ï°õºþ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Â·¤¦¤Þ¤Ç¤Ïµì·ô¤Ë¾Ú»æ¤òÅ½¤Ã¤Æ¿··ô¤ÎÂåÍÑ¤È¤·¤¿¡£
¥Ð¥é¤¹Á°¤Î¾Ú»æ¤ÎÂæ»æ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥óÌÜ¤â¶³¦Àþ¤â¤Ê¤¤¡£ÀÚ¼ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Î¢¤Ë¥Î¥ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ç1Ëç¤º¤ÄÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¤òÅÉ¤Ã¤Æµì·ô¤ËÅ½¤ë¡£Àï¸å¤ÎÁÆ°¤Ê¥Î¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ª¤¯ÅÉ¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤Ë剝¤¬¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¿··ô¡Ê¾Ú»æ¤òÅ½¤Ã¤¿µì·ô¡Ë¤È¤Î¸ò´¹¤¬»Ï¤Þ¤ë2·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æü¶ä¤ä³Æ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¹Ô°÷Áí½Ð¤ÇÌë¤òÅ°¤·¤Æ¾Ú»æÅ½¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢²¿¤È¤«¡Ö¾Ú»æÅ½ÉÕ¶ä¹Ô·ô¡×¤ò¿·µì·ô¸ò´¹¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤¿¤ÀÉ½5-2¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐºÑ´íµ¡¶ÛµÞÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÀª¤¤¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂÐºö¤ò»Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àï¸å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
