¼«Æ°¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢±«¿å¤¬¹ß¤êÃí¤°¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÄä»ß¡Ä¡ªËüÇî¤äÂç¼ê¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬Â¿¿ôÆ³Æþ¤Î¡ÖEVMJ¥Ð¥¹¡×¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÂ³¤¯¡Ö±¿Å¾¼ê¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³ÃÌ¡×

¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¡×¤Î¿ô¡¹
Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯EV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢EVMJ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î150Âæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÙ»ÎµÞ¡¢ÅìµÞ¡¢°ËÍ½Å´¡¢ºåµÞ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤äÂç¼ê¥ê¡¼¥¹²ñ¼Ò¤Ø¡¢Ìó2Ç¯¤Ç300Âæ°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñÀ½EV¥Ð¥¹¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¿¡£
ËüÇî¥Ð¥¹¤Î150Âæ¤Ï1¼ÒÆÈÀê¤Ç¤Î¼õÃí¤Ç¡¢ÆâÌõ¤ÏÂç·¿10.5¥á¡¼¥È¥ë¤¬115Âæ¡¢¾®·¿6.99¥á¡¼¥È¥ë¤¬35Âæ¡£¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëWISDOM¼Ò¡ÊÊ¡·ú°Ò驰腾µ¥¼Ö¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¤À¡£
Á´¹ñ317Âæ¤Î¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥º¥À¥à¡Ê10.5¥á¡¼¥È¥ë167Âæ¡¢8.8¥á¡¼¥È¥ë18Âæ¡¢6.99¥á¡¼¥È¥ë80Âæ¡Ë¤¬¹ç·×265Âæ¡¢Ãæ¹ñÃæ¼Ö¡ÊÃæ¹ñºÇÂç¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°¦ÃæÏÂµ¥¼Ö¤¬42Âæ¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤Î¡ÉÌÏÊï¼Ö¡É¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê¹±Å·µ¥¼Ö¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ÖÆîµþ¹±Å·领锐µ¥车¡×¤¬7Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3¼Ò¤ÎEV¥Ð¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤ÎCCCÇ§¾Ú¤Ê¤·¡Ë¤¿¤á¡¢Í¢½ÐÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÀ½Â¤µö²Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ç¤¤ë°ÂÁ´´ð½à¤ä´Ä¶´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄãÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¹¤À¤«¤éÂçºåËüÇî¤ÇÉÔ¶ñ¹çÌäÂê¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áö¹ÔÃæ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Õ¥é¥ó¥¸¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÊ£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤Ø¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤âÁ´¹ñ¤ÎEVMJ¥Ð¥¹¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎÂ¸µ¤«¤é±«¿å¤¬¹ß¤êÃí¤°¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤âÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯³Ð¤·¤¿EV¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ô¥õ·î´Ö¡¢EVMJ¤Î¹©¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥¹¾èÌ³°÷¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó
¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«É½¤¶¤¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËüÇî³«Ëë°Ê¹ß¡¢ËüÇî¥Ð¥¹°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¾ðÊó¤¬Á´¹ñ¤«¤é¹ñ¸ò¾Ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë317Âæ¤ÎÁí¿ôÅÀ¸¡¤òEVMJ¤ËÌ¿¤¸¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï10·î17Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ317Âæ¤Î¤¦¤Á113Âæ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Îµ¿µÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï10·î20Æü¤Ë¶¯À©Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ11·î28Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËEVMJ¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¶¯¤¯Â¥¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¥ê¥³¡¼¥ë¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£ÂÐ¾ÝÉôÉÊ¤Ï½ÅÍ×ÊÝ°ÂÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥¦¥£¥º¥À¥à¾®·¿6.99¥á¡¼¥È¥ë¡×85Âæ¤À¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÀß·×¸¡Æ¤¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÇºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¤Ë·ê¤¬¶õ¤¡¢À©Æ°ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Î¾èÌ³°÷¤«¤é¤âÉÔ¶ñ¹ç¤Î»ØÅ¦¤ÏÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÆü¡¹¡¢EVMJ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾èÌ³°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤éÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸¶°ø¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾èÌ³°÷¤âÂ¿¤¤¡£
¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ê¥³¡¼¥ë¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤â¡¢EVMJ¥Ð¥¹¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊEVMJ¤Ç¤ÏÂà¿¦¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÁá´üÂà¿¦¼Ô¤ÎÊç½¸¤â»Ï¤á¤¿¡£¤Ä¤Å¤¯¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÆÈ¼«¡ÛÉÔ¶ñ¹çÂ³È¯¤ÎEV¥Ð¥¹²ñ¼Ò¡ÖEVMJ¡×¤Ç¡ÖÁá´üÂà¿¦¼ÔÊç½¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ª½¾¶È°÷¿ôÌó200Ì¾¤Ê¤Î¤Ë¡Ö80Ì¾Êç½¸¡×¤Ç¼ÒÆâ¤«¤éÈáÌÄ¡Ù¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
