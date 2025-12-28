¸¼³¤¸¶È¯¾å¶õ¤ò2»þ´ÖÈô¤ÓÂ³¤±¤¿¡ÖÆæ¤Î¸÷¡×¡Ä¡ÖÃæ¹ñ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÄå»¡¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¡×
¸¶È¯¾å¶õ¤òÈô¤Ö¡ÖÆæ¤Î¸÷¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡½¡½¡£
2025Ç¯7·î¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯¾å¶õ¤ÇÆæ¤ÎÊ£¿ô¤Î¸÷¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¸«´Ö°ã¤¤Àâ¤¬Éâ¾å¤·¡¢°ìÃ¶¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢ÀµÂÎ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¸¼³¤¸¶È¯¾å¶õ¤Ë¡ÖÆæ¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¡×¤¬½Ð¸½¡Ä¡ª¸½Ìò¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Î¸«´Ö°ã¤¤¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡Ö±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÄó¶¡¤òµñÈÝ¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢¸¼³¤¸¶È¯¤ò»ë»¡¤·¤¿UFOµÄÏ¢¤ÎµÄ°÷¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÇ¡Éâ¾å¤·¤¿ÁûÆ°¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤òµñÈÝ
Åö½é¤ÏÃ¯¤â¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸¶È¯Æâ¤Î»ñµ¡ºàÁÒ¸Ë¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Èô¹ÔÂÎ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¶å½£ÅÅÎÏ¤Ïº´²ì¸©·Ù¤Ë±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï°ìÀÚÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤äµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ËUFOµÄÏ¢»öÌ³¶É¤ÎÀõÀîµÁ¼£Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡ÖµÄÏ¢¤Ç¤Ï11·î¤Ë¶å½£ÅÅÎÏ¤ËÉÍÅÄ²ñÄ¹Ì¾¤ÇÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÜºº¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÄó¶¡¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¸øÉ½¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÀÁ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶È¯¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤ÇÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î½ÅÂç¤Ê´Ø¿´¤´¤È¡£¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤Ï¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÈô¹ÔÂÎ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
³Î¤«¤Ë¡¢2»þ´Ö¶á¤¯¤â¹âÅÙ100¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÎÄã¶õ¤òÈô¤ÖÊªÂÎ¤Ê¤é¹Ò¶õµ¡¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¶å½£ÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ò¶õµ¡¤ä¥Ø¥ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥â¡¼¥¿¡¼²»¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¥É¥í¡¼¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯À¤³¦ÅªÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¡ÖDJI¡×¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¶È¯Æâ¤òÈô¹Ô¶Ø»ß¶è°è¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁà½Ä¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§¸½ºßDJI¤ÏÈô¹Ô¶Ø»ß¶è°è¤òÈô¹Ô·Ù¹ð¶è°è¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¿¯Æþ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£
Ãæ¹ñ¥É¥í¡¼¥ó¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë
²¾¤ËÉßÃÏÆâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸¼³¤¸¶È¯Æâ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥í¡¼¥óÃµÃÎµ¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÄÏ¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¸¶È¯¤ÎÄå»¡¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÊªÂÎ¤Ø¤ÎÂÐ½èÇ½ÎÏ¤òÃµ¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ¶á¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹µ»½Ñ¤Î³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤È¤Î¸«´Ö°ã¤¤¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤êÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î²Ð¼ï¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤¨¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹º¬µò¤¬2020Ç¯¤ËÅìËÌ¤ä¶å½£¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Ææ¤Îµ¤µå¤À¡£²ÏÌîÂÀÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ïµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ÊÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¡Ëµ¤µå¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î3Ç¯¸å¡¢ÊÆ¹ñ¾å¶õ¤òÈô¤Öµ¤µå¤òÊÆ·³¤¬·âÄÆ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤µ¤µå¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤ì¤ËÊï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡Ö¡ÊÅìËÌ¡¢¶å½£¤òÈô¹Ô¤·¤¿µ¤µå¤Ï¡ËÃæ¹ñ¤«¤éÈô¹Ô¤µ¤»¤¿Ìµ¿ÍÄå»¡ÍÑµ¤µå¤¬¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤À¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¸¶È¯¤Î³ËËÉ¸î¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅûÈ´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¡¢¸¶È¯¤Ê¤É½ÅÍ×»ÜÀß¤Î¼þÊÕ300¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÈô¹Ô¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤¬2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Æ¥í¤Ê¤É°°Õ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤À¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Ø¼Â¤ÏÌÜ·â»öÎã¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¼«±ÒÂâ¤¬UFO¤ò¡ÖÄ»¤ÎÂç·²¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡Ö¹ñ²È¤Î´íµ¡¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥ï¥±¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¼Â¤ÏÌÜ·â»öÎã¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¼«±ÒÂâ¤¬UFO¤ò¡ÖÄ»¤ÎÂç·²¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡Ö¹ñ²È¤Î´íµ¡¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥ï¥±
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
½»Âð,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¡Í×,
¾åÅÄ