¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¿ÍºÒ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë£²¤Ä¤Î²ò·èºö¡ª

»û¼ÒÊ©³Õ¤ÎÂÐºö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥ï¥±
µþÅÔ¤ÎÆó¾ò¾ë¤äÀ¶¿å»û¡¢ÆàÎÉ¤ÎÅìÂç»û¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÃ¯¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ºù¤ä¹ÈÍÕ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î»þ´ü¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¤Ê¤ÉÂçº®»¨¤Ç¹ó¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ï²¿ÅÙ¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ê»û¼ÒÊ©³Õ¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»öÁ°Í½ÌóÀ©¤òÆ³Æþ¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢»öÁ°¿½¹þ¤ß¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¾Ë§»û¡ÊÂÝ»û¡Ë¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¤¬º®»¨ÂÐ±þ¤Ëº¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤äÆó½Å²Á³Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÊ£»¨¤À¡£Àü¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡Ö°ì±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯ÇÒ´ÑÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó·ÐºÑÅªÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âè°ì¤Ë»û¼ÒÊ©³Õ¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¡¶µ»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ì¾Ñë¡¦¸ÅÑë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢½äÎé¤ä¿®¶Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤òÌµ³·¤ËÃÇ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
°Õ³°¤Ê²ò·èºö¤È¤Ï
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤â²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ä¥½¥Õ¥£¥¢¤Î»öÎã¤À¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï¥â¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î³°¹ñ¿Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Û¶µÅÌ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢¹â³Û¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦°ä»º¤Çº®»¨¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÊ©¶µÅÌ¤ä¿ÀÆ»¤Î¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ù¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»û¼Ò¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÌÈÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¡¶µÅªÍýÍ³¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤³¤¦¤·¤¿³¤³°¤Î»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÊÌ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
À©ÅÙ²þ³×¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤ÌäÂê
¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¿´ÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÌäÂê¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÍýÅª¤ÊÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ï²áµî10Ç¯¶¯¤ÇË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬1000Ëü¿Í¤«¤é4000Ëü¿Í¤Ø¤È4ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï1991Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ï¤º¤«1.11ÇÜ¡£Æ±¤¸´ü´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï1.47ÇÜ¡¢±Ñ¹ñ¤Ï1.44ÇÜ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï2019Ç¯¤Î2000Ëü¿ÍÄ¶¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ï1300Ëü¿Í¤È¡¢2019Ç¯Èæ¤Ç65%¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±ß°Â¤ÈÊª²Á¹â¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ë²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¹ñ¡¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ÃÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤ÎµÕÅ¾¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÌ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤³¤½¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÌäÂê¤ò¿¼¹ï²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë²ÝÀÇ¤·¡¢¤½¤Îºâ¸»¤ò½»Ì±¤ÎÊ¡Íø¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖJESTA¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢½Ð¹ñÀÇ¤Î1000±ß¤«¤é3000±ß¤Ø¤ÎÁý³Û¤È¤¤¤Ã¤¿»Üºö¤Ç¡¢¡Ø³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î²¸·Ã¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÈ¿È¯¤âÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é´Ñ¸÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ»á¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÆüËÜ¤ÏËèÇ¯150Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï70Ëü¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯80Ëü¿Í¤º¤Ä¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÆâ´Ñ¸÷¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç9³ä°Ê¾å¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤Ç7³ä¶¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÏÉÔ²ÄÈò¤À¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²áÅÙ¤Ê½¸Ãæ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤äµö²ÄÀ©¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æþ¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÉÙ»Î»³¤Ï2024Ç¯¤«¤éÄÌ¹ÔÎÁÄ§¼ý¤ò»Ï¤á¤¿¡£²Æì¤ä²°µ×Åç¤Ç¤â¡¢Í½ÌóÀ©¤äµö²ÄÀ©¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÁ°Í½ÌóÀ©¤äµö²ÄÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¡Ø³¤³°¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆ°¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ß¥¯¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¡¦µö²ÄÀ©¡£¥Þ¥¯¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢JESTA¤Ë¤è¤ëºâ¸»³ÎÊÝ¤È½»Ì±¤Ø¤Î´Ô¸µ¡£¤³¤ÎÆóÃÊ¹½¤¨¤ÎÂÐºö¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷À¯ºö¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤À¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¿ÍºÒ
ÅÄÃæ»á¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿ÍºÒ¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¡¢Æþ°è¤òÀ©¸Â¤»¤º¡¢ÎÁ¶â¤âÄ§¼ý¤»¤º¡¢½»Ì±¤È´Ñ¸÷µÒ¤òÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìµºö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢µþÅÔ¤Î¥Ð¥¹¡¢ÉÙ»Î»³¤Î½ÂÂÚ¡¢²Æì¤Î¸òÄÌËãáã¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡£Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢À©¸æ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ËÀß·×¤·Ä¾¤¹¤Ù¤»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤¬²õ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢À¯¼£¤ÈÀ©ÅÙ¤¬·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæ»á¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¸÷Î©¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷´ÉÍýÎ©¹ñ¤Ø¡£¿ô¤òÄÉ¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼Á¤ò¹â¤á¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê¡¢´Ä¶¤òÊÝÁ´¤¹¤ë»þÂå¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
