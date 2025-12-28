ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¸º¤Î¥Ü¥ë¥Ü¡¢¤À¤¬²þÎÉÈÇ¡ÖXC60¡×1200km»î¾è¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÈÀÅ¤«¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÉÏ©Àþ¤Î¶¯¤ß
¥Ü¥ë¥ÜXC60¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ê°æ¸µ ¹¯°ìÏº¡§¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¼ºÂ®¤¹¤ë¥Ü¥ë¥Ü¡¢ÅÅÆ°²½Àè¿Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¼ûÍ×¤ÎµÕÉ÷¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÍ¢Æþ¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤³¤³10Ç¯¤Î´Ö¤ËµÞ·ã¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¾®µ¬ÌÏ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡ÊVolvo¡Ë¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö1Ëü8500Âæ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤Î»þÅÀ¤Ç1Ëü314Âæ¤È¡¢2011Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¡£¡ÈÈó¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¼ó°Ì¡É¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ï·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤È¤·¤Æ¤Ï¿Ó¤ÀÉÔËÜ°Õ¤Ê¥¹¥³¥¢¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Ü¤ÎÄ¾¶á¤ÎÅÅÆ°²½ÈæÎ¨¤ÏBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ5³ä¶¯¤È¡¢ÅÅÆ°¼ÖÀì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤ò½ü¤¯¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤±¤Ë¡¢ÅöÁ³ºòº£¤ÎÅÅÆ°¼Ö¼ûÍ×¤ÎÄäÂÚ¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯¤¯¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡1¡Á11·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÆ±¼Ò»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È8¡ó¤Û¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤¬¡¢»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤À¤Ã¤¿°ìºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢BEV¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¼ûÍ×¤Î¼å¤µ¤À¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÅÆ°²½¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸º¾¯Ê¬¤òBEV¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÈÎÇä70ËüÂæ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1ËüÂæ¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¼º¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÎ®¤ì¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ü¥ë¥Ü¤Ë¤½¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¶¥¹ç¤¹¤ë²¤½£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢ÈÎÇä¸º¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÉî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£ÅìµþÅìÉô¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥ÄÈÎÇäÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¥¦¥Á¤ÈÄ¾ÀÜ¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡ÊÂç·¿SUV¤Î¡Ë¡ØXC90¡Ù¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿º¢¤«¤é¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀÇ½»Ö¸þ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å¼Á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÉ±Ò¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âæ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿»Æ©¤Ï¤à¤·¤í¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÂçÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿´¶¡É¤Î¤¢¤ë²÷Å¬¥¯¥ë¡¼¥º¤¬²þÎÉÈÇXC60¤Î¿¿¹üÄº
¡¡¥Ü¥ë¥Ü¤Ïº£Ç¯¡¢Ãæ³Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ·¿SUV¡ÖXC60¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÅêÆþ¤«¤é´Ý8Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¼÷¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÇ®¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÊÑ¹¹¡¢ÀÅ½ÍÀ¤Î¸þ¾å¡¢Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈºÎÍÑ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥Èµ¡Ç½¼ÂÁõ¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢1200km¤Û¤É¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ250ÇÏÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¾®·¿¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖUltra B5 AWD¡×¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï879Ëü±ß¡£¥ë¡¼¥È¤ÏÅìµþ¤òµ¯ÅÀ¤ËÈôÂÍ¹â»³¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò½ä¤ê¡¢»°¹ñ»³Ì®¤ò±Û¤¨¤Æµ¢´Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËÌÎ¦µª¹Ô¤Ç¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï1220.1km¡£Æ»Ï©ÈæÎ¨¤Ï»Ô³¹ÃÏ2¡¢ÌµÎÁ¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»¤ò´Þ¤à¹Ù³°Ï©4¡¢¹âÂ®4¡£¥¨¥¢¥³¥ó¾ï»þ¥ª¡¼¥È¡£
¥Ü¥ë¥ÜXC60¤Î¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖD-SUV¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ·¿SUV¤ÏºÇÂç¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥¯¥ë¥Þ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥¯¼ÂÁõ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇXC60¤Î¶â´ÇÈÄ¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ½ÍÀ¤ÏXC60¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿º¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¹¥¡£Áë¤¬¹Âç¤ÇÄ¯Ë¾¤ÈºÎ¸÷À¤ËÍ¥¤ì¡¢³«Êü´¶¤Ï¥¯¥é¥¹¿ï°ì¤À¡£Áö¹ÔÀÇ½¤Ï½½Ê¬°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»É·ãÅª¤Ê±é½Ð¤Ï´õÇö¤Ç¡¢¸±¤·¤¤»³³ÙÏ©¤äÏ©ÌÌ¤Î¹Ó¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¥°¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï³«¸ýÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢ºÎ¸÷À¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸åÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¹Âç¡£4¿Í¤Ç±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸åÀÊ¤Ï¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê²÷Å¬¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ï2024Ç¯1·î¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Î¸å°ä¾É¤«¤éÌþ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Û¤É±ó¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢È¾Åç¤ò½Ä´Ó¤¹¤ë¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¡×¤Ï²¾Éüµì¶è´Ö¤À¤é¤±¡£¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼Ð¤á¤ËÁö¤ëÂç¤¤ÊÃÊº¹¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò±Ô¤¯º¸±¦¤Ë¿¶¤ë¥À¥Ö¥ë¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê²Õ½ê¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏ©Àþ¤Ç¤â°Â¿´¡¢°ÂÁ´¡¢²÷Å¬¤Ê¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¤¤¤µ¤µ¤«¤âÍð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÂçÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿´¶¡É¤ÏXC60¤Î¿¿¹üÄº¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤¬²áÅÙ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆâ³°Áõ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³°Áõ¤Ï¥®¥é¤Ä¤¤¤¿Í×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÃÏÌ£¤Ê¤Û¤¦¤À¤¬¡¢¼«Á³¡¢»ËÀ×¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤µ¤ä°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ïº£Î®¹Ô¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤È¾ÌÌ¡¢³ÆÉô¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ï¹â¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦±ü¤æ¤«¤·¤µ½Å»ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¶áÇ¯¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÆÈÆÃ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ü¥ë¥ÜXC60¤ÎÁ°ÀÊ¡£¥·¡¼¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¡¢ÂÎ°µÊ¬»¶¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÁê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ç½ÅÐ¤Î²¾ÉüµìÏ©¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡ÖÂ²ó¤ê¤Î²û¤Î¿¼¤µ¡×¤È¡Ö°Â¿´´¶¡×
¡¡¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¼Ö¤ÎUltra B5 AWD¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²£ÃÖ¤¤ÎFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àAWD¡Ê4ÎØ¶îÆ°¡Ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡¢¸å¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àD-SUV¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÍÆÎÌ¤Î¤â¤Î¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Á¥å¡¼¥ó¤ÏÀí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÅ°ÄìÇÓ½ü¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤â¤Î¡£Åìµþ¤ò½ÐÈ¯¸å¡¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÄ¹Ìî¤Î¾¾ËÜ¤Ë»ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÈôÂÍ¹â»³¡Á¿À²¬¤È·Ð¤ÆÉÙ»³¤ËÃ£¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏÍ¥½¨¤Ê±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤Æ°ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ®¤ò¹ß¤ê¡¢¹ñÆ»158¹æÀþ¤Ç¾å¹âÃÏ¡¢°ÂË¼¥È¥ó¥Í¥ë·ÐÍ³¡¢¹â»³¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ï¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Ç¡¢90ÅÙ°Ê¾å¤Î²ó¤ê¹þ¤ß¤äÈ¾·Â¤Î¾®¤µ¤¤S»ú¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¡¼¥Ö¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£XC60¤Ï¤½¤³¤ò¤µ¤·¤¿¤ë¥É¥é¥Þ¤â¤Ê¤·¤Ë¡¢½ª»Ï¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¤·¤¿Æ°¤¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥Ö¤Ë¾¯¡¹¹â¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿ÊÆþ¤·¤Æ¤âÁ°¤Î¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÄÀ¤ß¡¢¸å¤í¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë±ó¿´ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢Ìë´ÖÁö¹Ô»þ¤âÀè¤ÎÏ©ÌÌ¤Î¶ñ¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡¢Ï©¸ª¤ÎÌÐ¤ß¤Ë¼¯¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Åù¡¹¡¢¼«Á³¤È³°Éô¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃí°Õ¤¬¸þ¤«¤¦¡£¤³¤Î°Â¿´´¶¤¬XC60¤Î¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤À¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¡×¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÀ£ÃÇ¤«¤é²¾Éüµì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¶è´Ö¤òÃÏ¸µ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Ì¯¤ËÄãÂ®¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë1m¶á¤¯¤âÍî¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤ÊµÞºä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤òÌë´Ö¤ËÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÁö¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤¬Àè¤ÎÄ¾³Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤µÞ¸ûÇÛ¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£º£¤ÎÉü¶½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤Ï¡¢¸µÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë5Ç¯¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì°Ê¾å¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£SUV¤ÎÄ¹¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê¼ÖÎØ¤Î¾å²¼Æ°¤ÎÉý¡Ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤¦XC60¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï»×¤ï¤ÌÂç¤¤ÊÉÔÀ°²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¤¥ä¤¬Ï©ÌÌ¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤¿¡£ÃÏ¿Ì¸å¤Î¼Â¾ð¤ò¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤ÇÁª¤ó¤À¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬XC60¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤À¤Ã¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçËÌ´ß¤Î²¾ÀßÆ»Ï©¤ò¹Ô¤¯¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¸«ÀÚ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶¹¤¤Æ»¤Ç¤â¼è¤ê²ó¤·¤Ï°Õ³°¤Ë³Ú¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÁ´ÈÌÅª¤ËÎÉ¹¥¡£¼ÖÂÎ¤¬¤Ò¤ç¤³¤Ò¤ç¤³¤È¾®¹ï¤ß¤ËÍÉ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆ°¤¯¤¿¤á¡¢ÍÉ¤ì¤ËÄñ¹³¤·¤è¤¦¤ÈÂÎ¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Êý¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈèÏ«´¶¤Ï¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¼Ö¤Ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°²ÄÊÑ¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃºÁÇÁ¡°ÝÊ£¹çºà¤Î¸ÇÄê¥ì¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯Êý¸þÀ¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë²½¡×¤Ç¸þ¾å¤·¤¿¼ÂÇ³Èñ¤ÎÃæ¿È
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤â¥é¥¤¥É¥Õ¥£¡¼¥ëÅª¤Ë¤â¤ª¤Ã¤È¤ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎXC60¡£±¿Å¾¤â¼«Á³¤ÈÂç¿Í¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ò¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î²ÃÂ®¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬250ÇÏÎÏ¤È¡¢1930kg¤Î½ÅÎÌµé¥Ü¥Ç¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£»³³ÙÏ©¤ÎµÞÅÐ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÅÐ¤ê¸ûÇÛ¤ÎÎ®ÆþÏ©¤Ê¤ÉÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÁÀ¤Ã¤¿¼ÖÂ®¤Ë¤Þ¤ÇÁÇÁá¤¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ë¥ÜXC60¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Î½ÀÆðÀ¤â½½Ê¬¤Ç¡¢·ë¹½¤Ê²ÃÂ®¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤¤âÂçÄñ¤Ï2000rpmÂæ¤Ç»öÂ¤ê¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·ÅìÌ¾¤äÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤ÉÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Î´Ë¤¤¶è´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶è´Ö¤Ç¤âÄã¤¤²óÅ¾¿ô¤Î¤Þ¤ÞÍ¾Íµ¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò²ó¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¢Ï©¤Ë±Û¸åÅòÂô¤«¤é¹âÂ®¤Ë¾è¤ë»þ¤ËÁ´³«²ÃÂ®¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¹çÎ®¼ÖÀþ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤Ã¤×¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤ÇÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¡£¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð3¡Á3.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¯¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÑÂ®µ¡¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥·¥óAW¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë8Â®AT¡£ÊÑÂ®¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤¤¦¤¨¡¢ÊÑÂ®¸å¤Ë¿×Â®¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤¤¯¤¿¤á¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤âÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ÎAT¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥ª¥ì¥Õ¥©¥¹¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥°¥é¥¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡Ç³Èñ¤Ï¸½¹ÔXC60¤Î½é´ü·¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢2020Ç¯¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Âè1À¤Âå¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÄ¹Â¤Î¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¾Íè·¿¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Éé²Ù¤¬·Ú¤¤¤È¤¤Ë4µ¤Åû¤Î¤¦¤Á2µ¤Åû¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¶õµ¤¤ÎµÛ¤¤¹þ¤ß¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹µ¤ÅûµÙ»ß¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÇ³Èñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¶õµ¤¤ò¾¯¤Ê¤¯µÛ¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ËÄÄ¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎWLTC¥â¡¼¥É¿³ººÃÍ¤Ïµì¥¿¥¤¥×¤Î12.2km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¤«¤é12.8km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¡¢5¡óÄøÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë²½¤Î¸ú²Ì¤Ï¸²Ãø¡£Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±ó¾è¤ê¤Ç¤ÏÂÎ´¶Åª¤Ë¤â¿ôÃÍÅª¤Ë¤â2³ä¶á¤¯¸½¹Ô·¿¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤ÎÇ³Èñ¤Ï16.6km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¤³¤Þ¤á¤ËµëÌý¤·¤Æ¶è´ÖÇ³Èñ¤òÀµ³Î¤ËÂ¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»²¹Í¤ËÇ³Èñ·×ÃÍ¤òµ¤¹¤È¡¢
¡Åìµþ½ÐÈ¯¸å¡¢É¸¹âÌó1400m¤Î°ÂË¼¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÉÙ»³»Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿381.9km¶è´Ö¡ÊÊ¿¶Ñ¼ÖÂ®66km¡¿h¡Ë¤¬17.2km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
¢ÉÙ»³»Ô¤òµ¯ÅÀ¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÀèÃ¼¤ÎÏ½¹äºë¤äÎØÅç¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆÉÙ»³»Ô¤Ëµ¢Ãå¤·¤¿397.2km¶è´Ö¡ÊÊ¿¶Ñ¼ÖÂ®47km¡¿h¡Ë¤¬15.3km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
£ÉÙ»³»Ô¤«¤é¿ÆÉÔÃÎ¡¢Ä¾¹¾ÄÅ¤ÈÆüËÜ³¤±è´ß¤òÁö¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é±Û¸åÅòÂôÊýÌÌ¤ËÆâÎ¦¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡¢ÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤éºë¶Ì¡¦Áð²Ã»Ô¤Þ¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿406.0km¶è´Ö¡ÊÊ¿¶Ñ¼ÖÂ®63km¡¿h¡Ë¤¬17.8km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÂè3¶è´Ö¤Ç¤Ï´Ø±ÛÆ»ÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é³°´ÄÆ»Áð²Ã¥¤¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¹âÂ®¥ª¥ó¥ê¡¼¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÈÇ³ÈñÃÍ¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ôÃÍ¤«¤éÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤Î³µ»»¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¶è´ÖÇ³Èñ¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢20.9km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÈÆ±Åù¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Ç³Èñ¤ò½Ð¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤òµñ¤àÆâÁõ¤¬µÕ¤Ë¿·¤·¤¤¡¢¥Ü¥ë¥ÜÎ®¤Î¾å¼Á´¶
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïº£Æü¡¢ÇÉ¼êÇÉ¼ê¤·¤¤¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¾þ¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇXC60¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍÞÀ©Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÆÈ¼«À¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¼Ö¤Ï3¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥à¥«¥é¡¼¤Î¤¦¤Á¥Ö¥í¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥Û¥ï¥¤¥È´ðÄ´¤Î¤â¤Î¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¾åÌÌ¤ä¥É¥¢¥È¥ê¥à¾åÉô¤Ê¤É°ìÉô¤Î¤ß¥ª¥Õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥ì¥¶¡¼Ä¥¤ê¡£²Ã¾þ¤ÎÌÚÌÜ¥Ñ¥Í¥ë¤â¥É¥ê¥Õ¥È¥¦¥Ã¥É¡ÊÎ®ÌÚ¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÇò²½¤·¤¿ÌÚºà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢Ë¡Îá¾å·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò½ü¤¤¤ÆÍºÌ¿§¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤È¥°¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎºÎ¸÷À¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¤³¤È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤¬Èó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥Ü¥ë¥ÜXC60¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤òÐíâ×¡£¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Î²ÚÈþ¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤µ¤¬ÆÃÄ§¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁÇºà¤Ï¥É¥ê¥Õ¥È¥¦¥Ã¥É¡ÊÎ®ÌÚ¡Ë¤ÎÇò²½¤·¤¿ÌÚºà¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤½¤Î¼ÖÆâ¤À¤¬¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¹â¤¤¡£¤½¤ì¤òºÇ½é¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È½øÈ×¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¤Î½ÂÂÚ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ÏÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¡¢Âç·¿¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¶´¤ó¤ÀÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤¢¡¢¥¬¥¿¥ó¥¬¥¿¥ó¤È¤¤¤¦¼ª¾ã¤ê¤Ê²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¾¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤·¤«¤ËÏ©È×¤Î¿¶Æ°¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ²á»þ¤Î¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¤´¤¯¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤É¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¥«¡¼¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²»¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¥Ü¥ë¥Ü¤ÏÂ¦ÊÉ¤È¥¬¥é¥¹¤Î¼×²»¤òÆÃ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¼ÖÆâ¤¬ÀÅ¤«¤À¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î²»ÎÌ¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¼Ö¤Ë¤ÏB¡õW¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆâÁõ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ë¥ó¥°¡Ê¥Ó¥Ó¥ê²»¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½èÃÖ¡Ë¤¬¤è¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÈ´¤±¤ÎÎÉ¤¤²»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À»ÅÍÍ¡£¥Ü¥¤¥¹¥³¥Þ¥ó¥É¤¬»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÄ¸ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²»À¼Ç§¼±¤ÎÀºÅÙ¡¢AI¤Ë¤è¤ëÊ¸Ì®È½Äê¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¥¹¥Þ¥ÛÊÂ¤ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áàºî¤Ë±ýÀ¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ü¥ë¥ÜXC60¤Î±Õ¾½¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡£É½¼¨¹àÌÜ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÏåºÎï¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
XC90¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿É¾²Á¤ÈXC60¡¿40¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿Ì¾À¼¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Î¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤°ÜÆ°¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤Î»×ÁÛ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Îºî¤ê¼ê¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»É·ã¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÌ£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÉå¿´¤¹¤ëÃæ¡¢»É·ã¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ¤·¡¢Í¾·×¤ÊÌ£¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤È¿¿µÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Ç½ÅÐÈ¾Åç¡¦ÅÄÄáÉÍ¤Î±ÙÒ×»û¤Ë¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ü¥ë¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¡£¥Ü¥ë¥Ü¤¬·øÏ´¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï1999Ç¯¤Ë¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥Ü¥ë¥Ü¤Î¾èÍÑ¼ÖÉôÌç¤òÇã¼ý¤·¤Æ¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤ò¶¥¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÇ§ÃÎ¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2À¤ÂåXC90¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤¬2010Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÎÞ¶¹¾µÈÍø¹µ¸Ô½¸ÃÄ¤Ë³ô¼°¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤Î¤ò¶´¤ó¤Ç15Ç¯¤â¤ÎÇ¯·î¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿XC60¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏXC40¤¬²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÞ·ã¤ËÌ¾À¼¤ò¹â¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï12·î¤Ë2035Ç¯¤ÎÆâÇ³µ¡´ØÁ´ÇÑ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬°ìÉô´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢CO2ºï¸º¤Î¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òBEV¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¤½£À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤äµ¬À©¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢º£¤«¤é¤³¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÅÐÈÄ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ñ¥ê¶¨Äê¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢CO2ºï¸º¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÅÅÆ°²½¤Ë½¾ÍèÄÌ¤ê¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤Î¤âÄô»Ò¤ò³°¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¤ÏBEV¤Ç¤ÏµÈÍø¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò¼«Á°¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤âºî¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¹ñÆâ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î³«È¯·Ï´´Éô¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯»º70ËüÂæ¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¾®µ¬ÌÏ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆóÀµÌÌºîÀï¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥â¥Î¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÓ¹¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¥Ü¥ë¥ÜXC60¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçËÌ´ß¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¡§°æ¸µ ¹¯°ìÏº