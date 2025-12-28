¡Ö»¦¤·¤¿Áê¼ê¡×¤ò°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¡ÄÀï¸å¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»à¤Ì´ÖºÝ¤Þ¤Ç¤¦¤Ê¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡ÖÀ¨Àä¤Ê°Ì´¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÏÀï¸å¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤¿¸¶ÅÄÍ×Ãæ°Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ãÅ¨µ¡¤ò¡Ö14µ¡¡×¤â·âÄÆ¤·¤¿À¨ÏÓ¤ÎÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¡¢Àï¸å50ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÁª¤ó¤À¡Ö°Õ³°¤Ê¿¦¶È¡×¡ÄËèÈÕ°Ì´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÃË¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖìÞºá¤Î¾ì½ê¡×¡ä
56ºÐ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È
¸¶ÅÄ¤ÏÀï¸å¡¢¶¿Î¤¤ÎÄ¹Ìî¤Ëµ¢¤ê¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡Æó¿Í¡¢ÉÂ¼å¤ÊÊì¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¿¦¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¸ø¿¦ÄÉÊü¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀïÈÈ¤Î±Æ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÆü¡¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢ÌëÃæ¤Ë¶õÀï¤ÎÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤â¿ôÇ¯¤ÎºÐ·î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀï¸å¤Ï²ÈÆâ¤ÈÆó¿Í¤Ç¡¢²ÈÂ²È¬¿Í¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£É´À«¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Æýµí¤ò»ô¤Ã¤ÆºñÆý¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É°ì¤Ä¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ38Ç¯¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Ë¸©¤Î¥â¥Ç¥ë½»Âð¤È¤·¤ÆÃÄÃÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÈ¬É´²°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±»þ¤Ë¤ê¤ó¤´¤Î½¸ÇÛ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ï¿²¤ë²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ²°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤À¤±È´¤¼è¤é¤ì¤Æ¡¢Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤âÊÖÉÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Â³¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ40Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¼«¼£²ñÄ¹¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÁêÃÌ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¼ã¤¤É×ÉØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¾®³Ø¹»¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤òÂåÂØÃÏ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤é²¿¤¬¤·¤«¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯¤ËÂ÷»ù½ê¡ØËÌÉô°¦»ù±à¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¸Ç¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡»ã¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤Ã¤¿²ÈÆâ¤¬¡¢¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤¿¤é¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½ç¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¤È¤¦¤È¤¦ÍÄÃÕ±à¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Â÷»ù½ê¤òÁýÃÛ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍÄÃÕ±à¡×¤ÎÌ¾¤ÇÌ¤Ç§²ÄÊÝ°é±à¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¾Î¤ò¡Ö¤Ò¤«¤ê±à¡×¤È²þ¤á¤Æ»ÜÀß¤ò³È½¼¡£¾¼ÏÂ¾¼ÏÂ47Ç¯¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ï³Ø¹»Ë¡¿Í¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¡¢¸¶ÅÄ¤ÏÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£56ºÐ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¤ß¤Ä¤±¤¿À¸¤¤¬¤¤
¡ÖºÇ½é¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÍÄÃÕ±à¤ò»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤Ï¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀµÄ¾¤Ç¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áº¢¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶µ°é¤¬°¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ÍÄÃÕ±à¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¶µ°é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»Ò¶¡¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀëÅÁ¹çÀï¤ä¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ê±à¼Ë¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÍ·¶ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤ª¤À¤Æ¾å¤²¤¿¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£
·ë¶É¤Í¡¢´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤âÉÔÊ¿ÉÔËþ¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤½¤ì¤È¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò»Ò¶¡¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£½Î¤À¡¢½¬¤¤»ö¤À¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤µ¤»¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¡¢»Ò¶¡¤¬»Ò¶¡¤é¤·¤¯¿¤Ó¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ËßºÏ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¼ã¤¤¿Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
»ä¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¸¶ÅÄ¤È²ñ¤Ã¤¿ÍâÇ¯¡¢Ê¿À®7¡Ê1996¡ËÇ¯¡¢¸¶ÅÄ¤ÏËþ80ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ä¹Ìî¸©²¼¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ÓÈ´¤±¤ÆºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°úÂà¤Î°Õ»Ö¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª
¡Ö±àÄ¹¤Î²ñ¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤í¤½¤í°úÂà¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¸¶ÅÄ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¾¼ÏÂ7¡Ê1932¡ËÇ¯¤Î¾å³¤»öÊÑ¤ÇÆüËÜ½é¤ÎÅ¨µ¡·âÄÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç»°¤Ä¤ÎÊÝ°é±à¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»þ93ºÐ¤ÎÀ¸ÅÄÇµÌÚ¼¡¡¦¸µ¾¯º´¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÆ®µ¡¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤É¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ê¿À®9Ç¯1·î¡¢»ä¤Ï¸¶ÅÄÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÅÄ¤Î¡Ö¤¢¤±¤Ü¤ÎÊÝ°é±à¡×¤òË¬¤Í¤¿¡£À¸ÅÄ¤È¸¶ÅÄ¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤Ç¡¢Àï¸å¤ÏÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡¢²¶¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×
¼µî¤¹¤ë¤È¤¡¢¸¶ÅÄ¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢»ä¤Ï²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ÅÄ¤¬°úÂà¤Î°Õ»×¤òÅ±²ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£³¤·³Ê¼³Ø¹»½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤¬¡¢90ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤Ê¤ª¡¢¸½Ìò¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤Þ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿åÊ¼¤«¤éÃ¡¤¾å¤²¤¿Åë¾è°÷¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦Àº¤Î»à
¸¶ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¤â±àÄ¹¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î·É°¦¤ò½¸¤á¡¢Ê¿À®22¡Ê2010¡ËÇ¯¡¢94ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Àº¤È¤È¤â¤ËÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¡£
°úÂà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¡¢Ê¿À®22Ç¯11·î¡£70Ç¯¶á¤¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ºÊ¡¦Àº¤¬¡¢87ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀïÃæ¤ÏÌÀÆü¤ò¤âÃÎ¤ì¤ÌÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÀïÈÈ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤ò¤µ¤ì¡¢¼º¶È¤·¤Æ¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÉ×¤ò»Ù¤¨¡¢·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àº¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¾®¤µ¤ÊÍÄÃÕ±à¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀº¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ç¡¢ËµÌÜ¤Ë¤Ï¹¬Ê¡¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ä¹ÃË¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤ë°¥¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¸ÍÏÇ¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Àº¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Î½Õ¤ËÆþ±à¤·¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁ´°÷¤ÎÊ¬¤ÎÁððÞ¡Ê¥ï¥é¥¸¡Ë¤ò¿´¤ò¤³¤á¤ÆÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢
¡Ö¤³¤Îº¢¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤éÊÝ°éÎÁ¤ò°Â¤¯¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¡¢·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤â¡Ä
¡Ö¤³¤ó¤ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¡×
¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ÅÄ¤³¤È¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»ä¤¬ºÇ½é¤Ë¾å°´¤·¤¿¡¢ÎíÀïÅë¾è°÷¤Î¾Ú¸À½¸¡ØÎíÀï¤Î20À¤µª¡Ù¡Ê¥¹¥³¥é¡¦1997Ç¯¡£ÈÇ¸µ²ò»¶¤ÇÀäÈÇ¡Ë¤Ç¸¶ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢
¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤Ï¿Í¤òÁª¤Ð¤º¡¢Íè¤ë¤â¤Î¤Ïµñ¤Þ¤º¡¢¼èºà¤·¤¿¤Û¤¦¤Ï´î¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤Àº¤Ë¡¢
¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿ÈÕ¤ÏÌëÄÌ¤·¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¿É¤¯¤Æ¡£Ç¯¤âÇ¯¤À¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÆâ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¿¿¼îÏÑ¹¶·âÏ»½½¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¤â´öÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¤Î¸¶ÅÄÅ¡¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¡¢¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤äÄÒÊª¤Ç´¿ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¼Â¤ÎÁÄÉãÊìÂð¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÎíÀï¤Î²ñ¡×¤ÎÁí²ñ¤Ë¤â¡¢ËèÇ¯¡¢É×ºÊÂ·¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÆâ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¡¢¸¶ÅÄ¤Ï¤«¤Í¤¬¤Í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿´¤À¤È»×¤¦¡£
Àº¤ÎÌ©Áò¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¤ÎºØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áòµ·²ñ¾ì¤Ç¼õÉÕ¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¿ÆÂ²¤Ë°§»¢¤·¤Æ¼°¾ì¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸¶ÅÄ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶ÅÄ¤Ï°ì½Ö¡¢¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢
¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡Ä¡Ä¡×
¤È¥¬¥Ã¥·¥ê¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö±ó¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
Êú¤¹ç¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡£
¡Ö¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×
¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡¢Âç¾æÉ×¤À¡ª¡×
ÎÏ¶¯¤¤À¼¤Ë¡¢¾¯¤·°ÂÅÈ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¡Ä
¸¶ÅÄ¤Ï¡¢Ê¿À®28¡Ê2016¡ËÇ¯5·î3Æü¡¢99ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò3¥õ·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àï¸å70Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤¬µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë»¦Åþ¤·¡¢ÈèÏ«º¤Øà¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸¶ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¡½¡½¡£
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»ä¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤°¤ì¡Ù¤È¡Ø¶öÁ³¡Ù¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¡¢»ä¤Ï»à¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¤¤¤¶¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢°Æ³°Ê¿ÀÅ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ç»à¤Ì¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë²¿ÅÙ¤âÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼÷Ì¿¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤Þ¤Î¼ã¤¤¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ó¤ê¤ÎÌÜ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÀïÁè¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿Ê¿ÏÂ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÁÆËö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îò»Ë¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·³Ââ¤äÀïÁè¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Æ°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â¤¤¤ä¤À¤±¤É¡¢Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸ì¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊª¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¤Ç¤â¤½¤ÎÊª¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌ£¤ï¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Ç»à¤ó¤ÀÃç´Ö¤¿¤Á¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ï»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë²¼ÃÏ¤òºî¤ë¡¢¤½¤ì¤¬·ë¶É¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀïÍ§¤¿¤Á¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤½¤ì¤È¡¢Áê¼ê¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤ëÀïÁè¤Î½ÉÌ¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬»¦¤·¤¿Áê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢ÀïÁè¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿´Äì¤â¤¦¤³¤ê¤´¤ê¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¸¶ÅÄ¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¾å¶õ¤ÇÉé¤Ã¤¿¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤½ÆÁÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯½Å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£100ºÐ¤ÎÄ¹¼÷¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶ÅÄ¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤Ï¡¢ÊÒ¸ÀÀÉ¶ç¤µ¤¨¤¤¤Þ¤â»ä¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
