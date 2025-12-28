½÷»Ò¼õ·º¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥È¤ËÂçÇú¾Ð¡Ä¹öÃæ¼êµ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿½÷»Ò·ºÌ³½ê¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥ê¥¢¥ë¡×
Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢'23Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Î½÷»Ò¼õ·º¼Ô¤Ï3,617¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºá¾õ¤ä·º´ü¡¢ºÆÈÈ²ó¿ô¡¢µï½»ÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ12¥«½ê¤Î½÷»Ò·ºÌ³½ê¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤ÇÉþÌòÃæ¤ÎA»Ò¡Ê»ö·ïÅö»þ28ºÐ¡Ë¤È¤Ï¡¢·î¤Ë1¡Á2²ó¤ÎÊ¸ÄÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢½÷»Ò·ºÌ³½ê¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¡É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊ½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤Î¡¢À¸¡¹¤·¤¤¸½¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¡£
ºÇ½é¤Î¹©¾ì¤Ï¡Ö¥â¥¿¹©¡×¤À¤Ã¤¿
½÷»Ò·ºÌ³½ê¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê½ê¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆâ¼Â¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤ë½÷À¼õ·º¼Ô¤Èº£Ç¯3·î¤«¤éÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¡¦½ÆÅáË¡°ãÈ¿¡Ê½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¨Ìò5Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿A»Ò¡Ê¸½ºß¼õ·ºÃæ¡£»ö·ïÅö»þ28ºÐ¡Ë¤À¡£¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½÷»Ò·ºÌ³½ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ë¤Ï½÷»Ò¼õ·º¼Ô¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë·ºÌ³½ê¤Ï12¥õ½ê¤¢¤ê¡¢Á´¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆÊÌÚ·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï500¿Í¤«¤é600¿Í¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£A»Ò¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤â¤½¤ì¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤À¡£¼ýÍÆÅï¤Ï´ðËÜÅª¤Ë4¿Í¤«¤é6¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉô²°¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ä´ù¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤ÉºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
µ¯¾²»þ´Ö¤ÏËèÄ«6»þ¡£¼õ·º¼Ô¤Ë¹ç¤Ã¤¿·ºÌ³ºî¶È¤ä¿¦¶È·±Îý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷À¼õ·º¼Ô¤Îºá¾õ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÀàÅð¤È³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤È8³ä¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£A»Ò¤Î¼ê»æ¤Ë¤â¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀàÅð¡¦Ìô¡¦³ÐÀÃºÞ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢»¦¿Í¡¦Ì¤¿ë¡¦º¾µ½¤Î¿Í¤Ï2³ä?¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Íè¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¤¿¤¤¤Æ¤¤ºáÌ¾¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡ØÀàÅð?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢·º´ü¤¬¥Ð¥ì¤ë¤È¡Øº¾µ½?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØÌô¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤«¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê'25Ç¯5·î3Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤½¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Îºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ºÌ³½ê¤Îºî¶È¤Ï¾Ü¤·¤¯½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»æ²Ã¹©¤ÎÌ±·ÝÉÊ¤òºî¤ë¹©¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤Í¤ó¤É¤Ç·Á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÉÎÁ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢10¶á¤¯¹©Äø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï·º´ü¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤Î¹©Äø¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÀìÂ°¤Î¹©Äø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê'25Ç¯5·î3Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
·ºÌ³ºî¶È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ä«8»þ¤«¤éÍ¼Êý5»þº¢¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Îºî¶È¹©¾ì¤Ï·º´ü´ü´ÖÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇÛÃÖ´¹¤¨¡×¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡ÖÄ¨È³ÂÐ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢¼ýÍÆ¿Í°÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Ï¡¢¤Þ¤¿¹©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¤«¤Ê¤ê¡Ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢»ä¤¬ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿¹©¾ì¤Ï¡¢¡È¥â¥¿¹©¡Ê¤â¤¿¤³¤¦¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥¿¹©¡á¥â¥¿¥â¥¿¤·¤¿¿Í¤Ð¤«¤ê¤Î¹©¾ì¡Êºî¶È¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¹©¾ì¤ÎÂ¯¾Î¡Ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ê¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¡©¤È»×¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ÏÃ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ï·¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¡¢°Å¤Ë¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Ê»ä¤¬º£¤Î¥â¥¿¹©¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¡È¥¨¥ê¡¼¥È¹©¾ì¡É¤ËÍè¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ°Â¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¡Ê'25Ç¯10·î23Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¼õ·º¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥È¤ÇÂçÇú¾Ð
¹©¾ì¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡£µï¼¼Æâ¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¦Æ±Éô²°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸¢¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¯ÇÛ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥°¥ë¥á·ÏÈÖÁÈ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯´ó¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸¢¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£»ä¤ÏE¥Æ¥ì¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ³°¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ç25Ç¯5·î3Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
A»Ò¤Ï'25Ç¯£··î¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤â¶áÇ¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëµÈËÜ·Ý¿Í¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥È¤ËÇú¾Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÆ±Î½¤ËÂÐ¤·¡¢»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤Ç´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡ÈË¡¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ê¤¤º¾µ½¡É¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥³¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖW¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¡Ø¥³¥Ã¥È¥ó¡Ù¤Î¥³¥ó¥ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£·ë¶ÉÃ¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©
¤Ê¤Ë¤³¤ÎË¡¤ÇºÛ¤±¤Ê¤¤º¾µ½¡ª¤«¤é¤Î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ÎºÆÈÎ¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§ºÆÈÈ¡Ë¤Ï¥À¥á¤è¡ª¤¬»ä¤é¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ê'25Ç¯7·î30Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤Ê¤ó¤é¤«¤Îºá¤òÈÈ¤·¤¿¼Ô¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ÇÇú¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ä»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£A»Ò¤é¼õ·º¼Ô¤Ï¿ôÊ¬Ã±°Ì¤ÇºÙ¤«¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÅÙ¿²¤äÌë¹¹¤«¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÊ±ì¤ä°û¼ò¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½÷ÀÆÃÍ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤«¤éëÚ¤¤¤âÅÙ¡¹µ¯¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¿¹ÓÃ«½ã»Ò¡ÊÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¸øÇ§¿´Íý»Î¡Ë
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö·ºÌ³½ê¤Î¤ªÃã¤ÏÀÍß¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¡×¡ÖPMS¤¬½Å¤Ê¤ë¤ÈÃÏ¹ö¡×¡Ä½÷ÀÉþÌò¼Ô¤¬¹öÃæ¤«¤é¸ì¤ë¡ÖÊ½¤ÎÃæ¤Î¸½¼Â¡×
