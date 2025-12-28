Ž¢º¾µ½¹¹ðŽ£¤ò°ìÈ¯¤Ç¸«È´¤¯ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡Ä¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤Î¥×¥í¤¬Ž¢¤³¤³¤ò¸«¤ÆŽ£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê¹¹ð¤Î¾Úµò
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¾Í»Ò¡ØÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ª¤ª¶â¤ò¼é¤ë7¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æ±¤¸Íø²ó¤ê¤Ç¤â¥³¥¹¥È¤ÇÊÑ¤ï¤ë¼ê¼è¤ê³Û
¡ÖÆ±¤¸Íø²ó¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÁý¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡×
¤½¤Îµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡¢ÂçÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ä¿®Â÷Êó½·¤Ê¤É¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¡¢±ß¤ò¥É¥ë¤ËÎ¾ÂØ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÇäÃÍ¡ÊOffer¡Ë¤ÈÇãÃÍ¡ÊBid¡Ë¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾ÂØ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥É¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊýÄø¼°¤Ç·×»»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É½¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤ëÍø±×¤È¸½¼Â¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ª¶â¤Ë¤Ï¡¢°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡×¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åê»ñ¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²èÌÌ¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤Ç¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·Íø±×¤ò½Ð¤¹3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤Î¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡ÖÍø²ó¤ê¡û¡û¡ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤È¤Ç»Ä¹â¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥¹¥È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æµç¶þ¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬¤¤¤¿³°»ñ·Ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢³Æ¼«¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥´¥ßÈ¢¤¬¤¹¤Ù¤ÆÅ±µî¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤ËÊ¬ÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥ßÈ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¶ÁÝ¤ÎÊý¤Î°ÜÆ°¤¬¸º¤ê¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¡£
¤³¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥³¥¹¥È°Õ¼±¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥³¥¹¥È¡É¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ê¿ôÎÁ¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¡§Íø±×¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤¤¤¯¤é°ú¤«¤ì¤ë¤«¡×
¢ Á´ÂÎÁü¡ÊÇ¯´Ö¤ÎÁí³Û¡Ë¤Ç¸«¤ë¡§1Ç¯´Ö¤Î¸«¹þ¤ßÍø±×¤ò³ÎÇ§
£ ¼ý±×¤¬½Ð¤ëÊ¬´ôÅÀ¤òÃÎ¤ë¡§¼ê¿ôÎÁ°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤¬Íø±×¤È¤Ê¤ë
¹â¤¤¥³¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸º¤é¤¹¤Ù¤¥³¥¹¥È¤ÈÁý¤ä¤¹¤Ù¤¥³¥¹¥È
¡ÖµÂ(¤¢¤ê)¤Î°ì·ê(¤¤¤Ã¤±¤Ä)¡×¤È¤¤¤¦¸Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ëÊÉ(¤¸¤ç¤¦¤Ø¤)¤ËµÂ¤¬³«¤±¤¿¾®¤µ¤Ê·ê¤«¤é¿å¤¬¤·¤ß½Ð¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¾ëÊÉ¤Ç¤µ¤¨¤âÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¶â¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤ÇÂç¤¤ÊÂ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê·ê¤òÀè¤Ë¤Õ¤µ¤°¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ê·ø¤¤Áý¤ä¤·Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡×¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÀÅ¤«¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
µÞ¤«¤µ¤ì¤¿¾ÇÁç´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥³¥¹¥È¡×¤È¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥³¥¹¥È¡×¤Ï¸º¤é¤·¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¥³¥¹¥È¡×¤òÁý¤ä¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¼é¤Ã¤ÆÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µ¤·Ú¤Ë¥¿¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅê»ñº¾µ½
¡ÖÍÌ¾¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¡ª¡×
¤Õ¤ÈÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¡¢µ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¿¥Ã¥×¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡É¤«¤éÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢LINE¤ÎÀìÍÑ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·ÀÌó¡£ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢Åê»ñ³Û¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤ª¶â¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºö¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î²èÌÌ¤µ¤¨¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤È¡¢¤¢¤È¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë²ù¤ä¤ó¤Ç¤â¡¢¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿²èÌÌ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶âÍ»¹¹ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»¹¹ð¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¤ä¸ýºÂ³«Àß¤Ø¿Í¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¶âÍ»¹¹ð¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¥á¡¼¥ë¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ð¥Ê¡¼¡¢¥Á¥é¥·¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡ÊLP¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤ÎÅê¹Æ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¾Ò²ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¤Î°ÍÍê¤äÊó½·¡¢»Ø¼¨¤¬È¼¤¦¤â¤Î¤Ï¹¹ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹ð¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¹¹ð¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¶âÍ»¹¹ð¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢¢ ¡ÖÉ¬¤º¡×¡Ö³ÎÄê¡×¡ÖÇ¯¡û¡óÊÝ¾Ú¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤ÊÃí°ÕÅÀ¤¬¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤äÁáÁ÷¤ê¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë
¢¢ ²ñ¼ÒÌ¾¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢½»½ê¡¢ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤
¢¢ ¡Ö¶È³¦ºÇ°Â¡×¡ÖÅö¼Ò¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×¤Èëð¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¢ ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¸ý¥³¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤É¤³¤Ë¤â³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
°ì¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê´í¸±¿®¹æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÉ½¼¨
SNS¤äÆ°²è¤Ç¤Î¾Ò²ð¤â¡¢¶âÍ»¹¹ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ðÎÁ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤é¡¢È¯¿®¼Ô¤Ï¡Ö´«Í¶¤¹¤ëÂ¦¡×¤Ç¤¹¡£°°Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç®¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ÏÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎÃ¼¤Ë¾®¤µ¤¯¡ÖPR¡×¡Ö¹¹ð¡×¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÄó¶¡¡×¤È¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¹ð¤¬Á´Éô°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢²¿¤«¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤À¤È¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î±é½Ð¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥°¥é¥Õ¤Î¾å¾º¡¢À®¸ù¼Ô¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î²èÁü¡£²áµî¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤´ü´Ö¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¤ä¡¢²¾Äê¤Î¿ô»ú¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢È½ÃÇÎÏ¤òÆß¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ¡Ö¹¹ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¸«¤ë
¢ ¾®¤µ¤Ê»ú¤òÃíÌÜ¤·¤ÆÆÉ¤à
£ ¥ê¥ó¥¯¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤
¹¹ð¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼çÆ³¸¢¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ñÙ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÀéÍÕ ¾Í»Ò¡Ê¤Á¤Ð¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¡¿¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀìÌç²È
LA MER BLEUE³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¢PwC¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¡£¤È¤¯¤Ë¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¤Ë½¾»ö¤·¡¢±ä¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¸¦½¤¡¦¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¿´¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤ª¶â¤È°¦¡×¡ÖËÜÅö¤ÎË¤«¤µ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµæ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¤ØÅ¾¿È¡£¸½ºß¤Ï¡¢¶âÍ»ÃÎ¼±¤È¿´Íý³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡×¤È¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¡¿¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀìÌç²È ÀéÍÕ ¾Í»Ò¡Ë